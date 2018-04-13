'Zorra' ganha semana de episódios especiais do novo formato

Zorra: Temer ( Fernando Caruso ) e Marcella ( Dani Calabresa ) Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo

Prestes a estrear sua quarta temporada desde a mudança de formato, o Zorra vai ganhar uma semana especial de humor. Na semana antes da estreia, entre os dias 17 a 20 de abril, será exibido um compilado de melhores momentos dessa nova fase da atração. Serão programas de 20 minutos, numa contagem regressiva para a volta do humorístico à grade da emissora no dia 21. Este ano, Dani Calabresa, Fernando Caruso, Otavio Muller, Welder Rodrigues, Maria Clara Gueiros, Débora Lamm e toda a trupe seguem com a difícil tarefa de competir com realidade brasileira e com sua sequência sem fim de acontecimentos surreais nas mais diversas áreas. Assunto não vai faltar. Os episódios especiais irão ao ar no horário nobre, antes do Jornal da Globo.

Vai ser um esquenta da estreia de sábado, com uma curadoria dos melhores momentos desse formato atual, com esquetes de apresentação e encerramento inéditos pra cada programa. Escolhemos o que é mais representativo do programa nesses últimos três anos. O que mais tem a ver com o que as pessoas viram sobre comportamento, política, religião, temas que a gente aborda todo sábado, resume o redator final Marcius Melhem.

Selecionar o que ia entrar nessa maratona não foi tarefa das mais fáceis. Achamos que ia ser difícil porque o programa tem o costume de criticar os acontecimentos da semana, como uma fala infeliz deste ou aquele político, um projeto de lei polêmico ou mesmo o meme que está rolando na Internet. Mas, para nossa surpresa, a maioria dos esquetes não caducou. Talvez porque a nossa realidade também não tenha mudado tanto de três anos pra cá. Infelizmente, ainda temos corrupção na política, sofremos com a violência, os preconceitos, o trânsito caótico das cidades, explica Gabriela Amaral, que assina a redação final do programa ao lado de Marcius e de Celso Taddei.

Celso entrega que, além de gosto pessoal do trio, vão entrar também esquetes que se tornaram clássicos do humorístico ao viralizarem na internet. Mesmo quando estamos no ar, eu gosto de assistir aos das temporadas anteriores para sempre tentar melhorar. Então, tenho boa parte dos esquetes antigos na memória. Vamos ter oportunidade de apresentá-lo num dia e horário que não é o habitual. Por isso, a gente quer mostrar o programa como ele é, avisa Celso.