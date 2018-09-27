Ziraldo é internado em estado grave no Rio

O cartunista Ziraldo, de 85 anos, foi internado nesta quarta-feira, 26, no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio. Segundo boletim médico, ele tinha quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. "O paciente encontra-se internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e seu estado de saúde é grave", diz a nota do hospital.
Em 2013, o autor sofreu um enfarte leve na Feira do Livro de Frankfurt, e depois foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital no Rio para passar por exames.