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CINEMA

Willem Dafoe aparece como Van Gogh em cinebiografia do pintor

Filme 'At Eternitys Gate' vai encerrar o Festival de Cinema de Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 19:54

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 19:54

O ator norte-americano Willem Dafoe apareceu como o pintor holandês Vincent Van Gogh na primeira imagem da cinebiografia At Eternitys Gate, anunciada nesta quarta-feira, 1º, como o filme de encerramento da 56ª edição do Festival de Cinema de Nova York (NYFF, na sigla em inglês).
O filme, dirigido por Julian Schnabel, será apresentado no dia 12 de outubro no festival. Para o público geral dos EUA, deve estrear em novembro. O título é uma referência a um dos mais famosos quadros de Van Gogh, Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos, de 1890.
Willem Dafoe como Van Gogh no filme 'At Eternity's Gate' Crédito: Lily Gavin
At Eternity's Gate, anunciado pelo festival como "arrebatadoramente tátil e luminoso", apresenta os últimos dias de vida do pintor. Oscar Isaac (Star Wars: O Despertar da Força) vive o amigo do holandês e também pintor Paul Gauguin. O elenco conta ainda com Rupert Friend, Emmanuelle Seigner e Mads Mikkelsen.
O Festival de Cinema de Nova York tem início no dia 28 de setembro e é realizado pela Film Society of Lincoln Center.

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