Willem Dafoe aparece como Van Gogh em cinebiografia do pintor

O ator norte-americano Willem Dafoe apareceu como o pintor holandês Vincent Van Gogh na primeira imagem da cinebiografia At Eternitys Gate, anunciada nesta quarta-feira, 1º, como o filme de encerramento da 56ª edição do Festival de Cinema de Nova York (NYFF, na sigla em inglês).

O filme, dirigido por Julian Schnabel, será apresentado no dia 12 de outubro no festival. Para o público geral dos EUA, deve estrear em novembro. O título é uma referência a um dos mais famosos quadros de Van Gogh, Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos, de 1890.

Willem Dafoe como Van Gogh no filme 'At Eternity's Gate' Crédito: Lily Gavin

At Eternity's Gate, anunciado pelo festival como "arrebatadoramente tátil e luminoso", apresenta os últimos dias de vida do pintor. Oscar Isaac (Star Wars: O Despertar da Força) vive o amigo do holandês e também pintor Paul Gauguin. O elenco conta ainda com Rupert Friend, Emmanuelle Seigner e Mads Mikkelsen.