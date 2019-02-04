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CINEMA

Whoopi Goldberg e Daniel Craig estão entre apresentadores do Oscar

As estrelas são alguns dos nomes que irão apresentar categorias e segmentos na premiação

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:42

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:42

Daniel Craig como o agente 007 Crédito: Divulgação
A organização do Oscar 2019 revelou nesta segunda-feira, 4, a primeira lista de apresentadores das categorias e segmentos da premiação deste ano. Nomes como Whoopi Goldberg, Daniel Craig e Jennifer Lopez estão entre os convocados.
A lista de apresentadores conta ainda com Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson e Constance Wu. Novos nomes devem ser anunciados em breve, assim como a confirmação das cinco apresentações musicais para as cinco músicas indicadas ao prêmio de canção original deste ano.
Os apresentadores anunciados são apenas para as categorias e momentos especiais da noite. Ficou definido que não haverá, este ano, um apresentador principal para a cerimônia. O comediante Kevin Hart, escolhido para a função, desistiu do cargo depois de encarar a repercussão negativa para seus tweets antigos com conteúdo homofóbico, que ressurgiram na internet.
Em seu anúncio nesta segunda-feira, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza o Oscar, revelou também que o maestro Gustavo Dudamel e a Orquestra Filarmônica de Los Angeles serão os responsáveis pela música da seção 'In Memoriam', que relembra os principais nomes da indústria cinematográfica que morreram no último ano.
Este ano, os filmes Roma, de Alfonso Cuarón, e A Favorita, de Yorgos Lanthimos, lideram as indicações, com 10 para cada um. Além de concorrer ao maior prêmio da noite, Roma, em cartaz na Netflix, compete também para ser o melhor filme em língua estrangeira.

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