Whoopi Goldberg e Daniel Craig estão entre apresentadores do Oscar

Daniel Craig como o agente 007 Crédito: Divulgação

A organização do Oscar 2019 revelou nesta segunda-feira, 4, a primeira lista de apresentadores das categorias e segmentos da premiação deste ano. Nomes como Whoopi Goldberg, Daniel Craig e Jennifer Lopez estão entre os convocados.

A lista de apresentadores conta ainda com Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson e Constance Wu. Novos nomes devem ser anunciados em breve, assim como a confirmação das cinco apresentações musicais para as cinco músicas indicadas ao prêmio de canção original deste ano.

Os apresentadores anunciados são apenas para as categorias e momentos especiais da noite. Ficou definido que não haverá, este ano, um apresentador principal para a cerimônia. O comediante Kevin Hart, escolhido para a função, desistiu do cargo depois de encarar a repercussão negativa para seus tweets antigos com conteúdo homofóbico, que ressurgiram na internet.

Em seu anúncio nesta segunda-feira, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza o Oscar, revelou também que o maestro Gustavo Dudamel e a Orquestra Filarmônica de Los Angeles serão os responsáveis pela música da seção 'In Memoriam', que relembra os principais nomes da indústria cinematográfica que morreram no último ano.