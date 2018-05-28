Whindersson Nunes apresenta 'manual de casamento' em Vitória

Whindersson Nunes em "Eita, Casei!" Crédito: Beto Morais/Divulgação

Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza também tem um "dedo", como o próprio comediante diz, no espetáculo "Eita, Casei!", que chega a Vitória neste sábado (2). Na peça, o youtuber, que é considerado um dos mais influentes do Brasil, conta um pouco da trajetória até a cerimônia e experiências de casal que divide com a amada. Entre uma piada e outra, ele pretende falar para o público tudo o que se precisa saber antes do sonoro "sim-sim" no altar. Assim como nas decisões diárias, a esposa de, a cantora Luísa Sonza também tem um "dedo", como o próprio comediante diz, no espetáculo "Eita, Casei!", que chega a Vitória neste sábado (2). Na peça, o youtuber, que é considerado um dos mais influentes do Brasil, conta um pouco da trajetória até a cerimônia e experiências de casal que divide com a amada. Entre uma piada e outra, ele pretende falar para o público tudo o que se precisa saber antes do sonoro "sim-sim" no altar.

Eu levo para os palcos uma história de aprendizado, superação e crescimento pessoal. Mas tudo isso de uma forma muito, mas muito divertida, justifica Whindersson, que garante que essa apresentação tem um quê diferente de todas as outras. Conto casos engraçadíssimos de todo o processo de casamento, da escolha do vestido aos padrinhos, adianta. O youtuber adianta que também contará o episódio da primeira discussão pela cueca jogada no meio do quarto, entre outras histórias da vida de casado.

Minha vida é exatamente o que eu mostro nas redes sociais Whindersson Nunes, youtuber

Gazeta Online, Whindersson garante viver uma relação que é "a melhor possível", com Luísa. "Ela chegou a participar da peça, que tem o dedo dela, também", afirma. Em entrevista ao, Whindersson garante viver uma relação que é "a melhor possível", com Luísa. "Ela chegou a participar da peça, que tem o dedo dela, também", afirma.

Ele ainda destaca que se comporta e tem a mesma personalidade em qualquer lugar. Minha vida é exatamente o que eu mostro nas redes sociais, completa. E se esquiva de planos na vida de casado: Eita... Não queria falar sobre isso agora. Os planos vão acontecendo e a gente vai vivendo.

PEÇA TAMBÉM FALA DA TRAJETÓRIA DE WHINDERSSON

Whindersson fala muito em guinada na vida. Para ele, isso se dá pelo fato de um garoto do interior do Piauí, que resolveu acreditar e investir nos seus sonhos, conseguir conquistar um lugar no mercado nacional. E se tornou o maior influenciador do Brasil, pontua.

Whindersson Nunes fala da experiência do seu casamento em espetáculo Crédito: Beto Morais/Divulgação

O comediante ainda revela planos para o futuro de sua carreira, com aquele tom de brincadeira inevitável de quem vive de risadas: Olha, eu queria muito fazer uma novela das nove. Mas tenho medo da minha beleza ofuscar os demais atores. Então eu fico no meu canto mesmo, relata, solidário aos colegas de televisão.

MOQUECA CAPIXABA

Para o youtuber, o Espírito Santo, no geral, tem um dos públicos mais quentes para quem está em cima do palco. Em experiências anteriores por aqui, Whindersson destaca a recepção do capixaba. Nossa, eu amo demais essa cidade. O público é um dos melhores que eu já tive... Plateia quente... Gente animada. Acho que é muita moqueca, né?, brinca.

SERVIÇO

"Eita, Casei!", com Whindersson Nunes

Data: 2 de junho (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena Vitória (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)