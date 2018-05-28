Whindersson Nunes apresenta 'manual de casamento' em Vitória

Assim como nas decisões diárias, a esposa de Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza também tem um "dedo", como o próprio comediante diz, no espetáculo "Eita, Casei!", que chega a Vitória neste sábado (2). Na peça, o youtuber, que é considerado um dos mais influentes do Brasil, conta um pouco da trajetória até a cerimônia e experiências de casal que divide com a amada. Entre uma piada e outra, ele pretende falar para o público tudo o que se precisa saber antes do sonoro "sim-sim" no altar.
Eu levo para os palcos uma história de aprendizado, superação e crescimento pessoal. Mas tudo isso de uma forma muito, mas muito divertida, justifica Whindersson, que garante que essa apresentação tem um quê diferente de todas as outras. Conto casos engraçadíssimos de todo o processo de casamento, da escolha do vestido aos padrinhos, adianta. O youtuber adianta que também contará o episódio da primeira discussão pela cueca jogada no meio do quarto, entre outras histórias da vida de casado.
Minha vida é exatamente o que eu mostro nas redes sociais
Em entrevista ao Gazeta Online, Whindersson garante viver uma relação que é "a melhor possível", com Luísa. "Ela chegou a participar da peça, que tem o dedo dela, também", afirma.
Ele ainda destaca que se comporta e tem a mesma personalidade em qualquer lugar. Minha vida é exatamente o que eu mostro nas redes sociais, completa. E se esquiva de planos na vida de casado: Eita... Não queria falar sobre isso agora. Os planos vão acontecendo e a gente vai vivendo.
PEÇA TAMBÉM FALA DA TRAJETÓRIA DE WHINDERSSON
Whindersson fala muito em guinada na vida. Para ele, isso se dá pelo fato de um garoto do interior do Piauí, que resolveu acreditar e investir nos seus sonhos, conseguir conquistar um lugar no mercado nacional. E se tornou o maior influenciador do Brasil, pontua.
O comediante ainda revela planos para o futuro de sua carreira, com aquele tom de brincadeira inevitável de quem vive de risadas: Olha, eu queria muito fazer uma novela das nove. Mas tenho medo da minha beleza ofuscar os demais atores. Então eu fico no meu canto mesmo, relata, solidário aos colegas de televisão.
MOQUECA CAPIXABA
Para o youtuber, o Espírito Santo, no geral, tem um dos públicos mais quentes para quem está em cima do palco. Em experiências anteriores por aqui, Whindersson destaca a recepção do capixaba. Nossa, eu amo demais essa cidade. O público é um dos melhores que eu já tive... Plateia quente... Gente animada. Acho que é muita moqueca, né?, brinca.
SERVIÇO
"Eita, Casei!", com Whindersson Nunes
Data: 2 de junho (sábado)
Horário: 21h
Local: Arena Vitória (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Ingressos: R$ 80 (arquibancada, inteira); R$ 150 (cadeira diamante, inteira); R$ 130 (cadeira ouro, inteira); R$ 110 (cadeira prata, inteira); R$ 100 (cadeira bronze, inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto em qualquer setor. Vendas pelo Blueticket