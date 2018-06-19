Wesley Safadão, Leo Santana e Gusttavo Lima fazem show no ES

Wesley Safadão Crédito: Divulgação

Wesley Safadão, Leo Santana, Gusttavo Lima e Marcia Fellipe terão um encontro com os capixabas no dia 11 de agosto. Na data, será realizado o Garota Vip, no Parque de Exposições de Carapina, na Serra.

"Galerinha de Vitória... Vai curtir Safadão, Gusttavo Lima, Léo Santana e Marcia Fellipe dia 11 de agosto no Garota Vip de Vitória. E ainda cabe mais. Nossa meta é bater as paradas", brinca Safadão ao final de um vídeo enviado aos fãs capixabas.

Além dos grandes nomes nacionais, o capixaba Filipe Fantin, que foi apadrinhado por Wesley e ganhou o apelido de Safadin em referência ao amigo, também fará parte desta grande festa.

E quem quiser garantir a entrada deve se apressar. Os ingressos para o Garota Vip já chegaram ao segundo lote para aqueles interessados em curtir de camarote, open bar ou backstage. Para aqueles que preferem a pista (arena), ainda está em tempo de adquirir seu passaporte em primeiro lote e com preços promocionais.

SERVIÇO

Garota Vip

Quando: 11 de agosto

Onde: Parque de Exposições de Carapina, na Serra

Ingressos: R$ 350 (backstage/2º lote); R$ 190 (open bar/2º lote); R$ 100 (camarote/meia/2º lote); R$ 45 (pista/1º lote).