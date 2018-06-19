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MÚSICA

Wesley Safadão, Leo Santana e Gusttavo Lima fazem show no ES

Trio se apresenta no Garota Vip, em agosto, cujos ingressos já estão no segundo lote

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 20:53
Wesley Safadão Crédito: Divulgação
Wesley Safadão, Leo Santana, Gusttavo Lima e Marcia Fellipe terão um encontro com os capixabas no dia 11 de agosto. Na data, será realizado o Garota Vip, no Parque de Exposições de Carapina, na Serra.
"Galerinha de Vitória... Vai curtir Safadão, Gusttavo Lima, Léo Santana e Marcia Fellipe dia 11 de agosto no Garota Vip de Vitória. E ainda cabe mais. Nossa meta é bater as paradas", brinca Safadão ao final de um vídeo enviado aos fãs capixabas.
Além dos grandes nomes nacionais, o capixaba Filipe Fantin, que foi apadrinhado por Wesley e ganhou o apelido de Safadin em referência ao amigo, também fará parte desta grande festa. 
E quem quiser garantir a entrada deve se apressar. Os ingressos para o Garota Vip já chegaram ao segundo lote para aqueles interessados em curtir de camarote, open bar ou backstage. Para aqueles que preferem a pista (arena), ainda está em tempo de adquirir seu passaporte em primeiro lote e com preços promocionais.
SERVIÇO
Garota Vip
Quando: 11 de agosto
Onde: Parque de Exposições de Carapina, na Serra
Ingressos: R$ 350 (backstage/2º lote); R$ 190 (open bar/2º lote); R$ 100 (camarote/meia/2º lote); R$ 45 (pista/1º lote).
Pontos de Venda: nas lojas Acesso Vip, Magia do Perfume e Cristal Graffiti, no Shopping Vitória; Cristal Graffiti, de Campo Grande e dos Shoppings Mestre Álvaro, Vila Velha e Boulevard; além da Loja DIVA, em Cachoeiro de Itapemirim. Também é possível comprar pela internet através dos sites: Bilhete Certo e Acesso Vip.

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