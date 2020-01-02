Wesley Safadão ferve o verão de Guarapari em festa de mais de oito horas

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

Pensa no paraíso!? Praia, sol, agito dos bons, gente bonita e as belezas de Meaípe, o balneário mais fervido do "verãozão" de Guarapari... Tem como melhorar? "Yes", especialmente se você apostar na festa "Na Praia", que contará com mais de oito horas de música. Entre as atrações, o "líder" Wesley Safadão, JETLAG e Luísa e Maurício. O agito está marcado para sábado, dia 4 de janeiro, a partir das 15h, como uma das atrações do Café de La Musique.

"Rei da balada", Safadão está em estado de graça. No auge da carreira, o cantor segue como o líder incontestável das paradas de forró nas rádios brasileiras. Três das novas faixas do cearense estão entre as mais tocadas: Dois Lados, Na Cama que eu Paguei (com Zé Neto e Cristiano) e Igual Ela, Só Uma. Abaixo, veja o clipe oficial do hit "Dois Lados".

Além disso, em 15 de dezembro, lotou a arena Anhembi, em São Paulo, para o encerramento da turnê de Garota Vip, um de seus hits do ano. Pensa que acabou? No início de dezembro, Safadão bateu recordes ao cantar por sete horas seguidas em um cruzeiro, dentro do projeto WS on Board. Na imprensa, comenta-se que o artista chega a faturar até R$ 12 milhões por mês, entre cachês de shows e campanhas publicitárias.

Curioso para saber como ele encontra tanto fôlego (são mais de 20 shows por mês) para uma agenda tão corrida? O próprio cantor responde, em entrevista ao Divirta-se para falar dos feitos da carreira e da futura apresentação em "Guarapa".

"Acho que o calor do público me impulsiona a ter esse fôlego todo (risos). Veja o exemplo do 'WS Board'. Não planejei cantar por sete horas, aconteceu (risos)! A energia a bordo é tão forte, tão contagiante, que isso me impulsionou a dar o meu melhor", suspira o forrozeiro, afirmando que o projeto foi um enorme sucesso, pois tanto a primeira quanto a segunda edição tiveram as cabines vendidas com mais de um mês de antecedência do navio zarpar. "Um grande projeto e um sonho realizado, pois sempre quis comandar uma festa em alto-mar".

PLANOS E MISTÉRIOS

Wesley Safadão no cruzeiro WS On Board Crédito: Divulgação

Para a temporada de 2020, o cearense garante que o "WS Board" trará uma novidade. "Vamos gravar meu próximo DVD a bordo. Teremos shows com Marília Mendonça (que só não participou do projeto em 2019 por conta da gravidez), Léo Santana, Eric Land, Dilsinho, Tirullipa e Dennis. Vai bombar!", comemora.

Cheio de mistérios, Wesley Safadão não quis adiantar como será a sua apresentação na festa "Na Praia". "Rapaz, onde já se viu contar surpresa antes da hora?", brinca, para depois dar algumas pistas. "O que posso adiantar é que músicas do meu DVD gravado no Rio de Janeiro em junho, "Garota Vip", vão estar no repertório". Dito isso, pode esperar as já citadas Dois Lados, Na Cama que eu Paguei e Igual Ela, Só Uma no setlist. Abaixo, veja o clipe de "Na Cama que eu Paguei".

CRISE

Parece que a treta entre Gusttavo Lima e Wesley Safadão é coisa do passado. Para quem não lembra, em junho, Gusttavo usou as redes sociais para dizer que estaria sendo "perseguido pela concorrência" por conta do seu sucesso. Muitos internautas apontaram que Safadão seria o alvo das indiretas. "Nossos escritórios estão conversando, negociando! Logo quando tudo estiver fechado, todas as novidades serão anunciadas", relata o cearense. de forma objetiva.

Wesley Safadão no cruzeiro WS On Board Crédito: Divulgação

O cantor, inclusive, usou as redes sociais recentemente para desabafar, dizendo que "o pior da fama são as fake news e as mentiras que pairam sobre a carreira do artista". À reportagem, o forrozeiro explicou o post.

"Não é que eu esteja me sentindo perseguido, mas acredito que ninguém gosta de ver o seu nome envolvido em histórias que não correspondem à realidade, seja por parte de quem for. Entendo que sou uma pessoa pública e que mesmo que eu não goste, isso acaba acontecendo", complementa, também em tom de desabafo.

Ti-ti-tis à parte, Wesley não esconde o orgulho quando a reportagem diz que ele é um dos artistas mais antenados com os desejos do público jovem. A receita do sucesso parece bem simples. "Gosto muito de escutar e ver o que o público quer. Sem eles, não somos nada. Tudo é feito e planejado para os fãs e não tenho como entregar um bom trabalho sem saber e entender o que eles querem", avalia.

NA PRAIA