Wesley Safadão e festivais de cerveja agitam o fim de semana no ES

Fim de semana chegou! Então que tal conferir os principais eventos da sexta, sábado e domingo. Entre os destaques estão os shows de Wesley Safadão, no Álvares Cabral, o espetáculo "Tô de Graça", com Rodrigo Sant'anna, no Teatro da Ufes, e os festivais de cerveja ExpoBrew e Boteco Degusta, em Serra e Vila Velha, respectivamente. Confira abaixo.
SEXTA
Lauana Prado
Abertura com Procópio Cowboy e Breno & Bernardo. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 229, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 40 (pista/ 4º lote/ meia) a R$ 120 (camarote/ 3º lote/ inteira). Informações: (27) 3336-4776.
A Princesa e o Sapo
Espetáculo do Grupo Teatral Artvida. Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
Bolt
Party Porn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
ExpoBrew
Com Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi. Às 18h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3319-8110.
Boteco Degusta
Com Derengos e Duet's. Às 19h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Freelance, Balada do Maycon, DJ Fabrício e DJ GG. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Sexta Capixaba
Com Metteoro e Nei Frainer. Às 19h30. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
SÁBADO
WS Sunset
Com Wesley Safadão, Banda Eva, Cat Dealers. Às 17h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 130 (meia solidário); R$ 260 (inteira). Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto no valor da inteira.
Dennise Pontes
Show “Bem Brasileira”, parte do projeto “Cena Musical”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Falamansa
A banda realiza o show em comemoração aos 20 anos de carreira neste sábado (17). A banda Macucos também é atração da noite no La Rustic, um dos espaços para eventos do balneário de São Mateus.
Lá Rustic Music Hall. Rua IX, São Mateus. Ingressos: 57,50 (2º lote - setor único), à venda no site www.ticketpremium.com.br.
IV Sarau Ruínas
Com Cabaré Flutuante, Coletivo Ra-88 e Convidados, Raíssa Castro, Trupe Maratimba, Melanina MCs, André Prando, Manga Rosa Experience e Luan Rodrigues. Às 16h. Ruinas Igreja Nossa Da Conceição. Rua da Matriz, Centro, Guarapari. Aberto ao público.
Boteco Degusta
Com Samba Soul, Alisson do Banjo e Dona Fran. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Tô de Graça
Peça de Rodrigo Sant’Anna. Às 18h e às 20h (Sessão das 20h esgotada). Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (térreo/ inteira). Informações: (27) 3335-2375.
DOMINGO
Boteco Degusta
Com Banda 522. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 14h. Pousada Blue Marina. Rua Vereador Ozeias Santana, 64, Morro do Atalaia, Guarapari. Entrada: R$ 10.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife, Bero Costa e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
GUAVA SESSIONS #9
Com shows de Transe e Letícia Chaves, e DJ Terê Dantas. Às 16h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 17h30/ lista); R$ 15 (portaria).
Reckoning Hour
Abertura com No Trauma e Riders Machines. Às 20h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 98116-3325.