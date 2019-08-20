Walter Firmo ganha exposição de fotos no Museu Vale

Exposição "O Brasil que merece o Brasil": Praia de Caravelas, na Bahia (1991) Crédito: WALTER FIRMO

A negritude e as manifestações culturais do povo brasileiro serão retratadas em 168 fotografias durante a exposição "O Brasil que merece o Brasil" que será aberta, às 16h desta quarta-feira (21), no Museu Vale, em Vila Velha. A entrada é gratuita.

Com curadoria de Paula Porta, as obras do premiado e experiente fotógrafo Walter Firmo passeiam entre o fotojornalismo, o surrealismo, a abstração, a paisagem e o retrato.

Além de brasileiros anônimos, terão destaque figuras das artes plásticas, da música e do futebol como Pixinguinha, Cartola, Pelé, Joãozinho Trinta, Clementina de Jesus, Arthur Bispo do Rosário e Ivone Lara. Firmo encara "O Brasil que merece o Brasil" como um manifesto que representa a personalidade dele.

A exposição é política, mas minha posição política enquanto artista. Onde estão os operários, cantores, artistas negros? Walter Firmo, Fotógrafo

"Essa exposição é política, mas minha posição política enquanto artista. Onde estão os operários, cantores, artistas negros? Onde estão as festas, a musicalidade, o trejeito, o bamba, o sexy, a malícia? É uma ode à raça negra. Os povos são diferentes e essa diferença tem de haver, mas todos têm de ser exaltados com a mesma dignidade e peso", pondera.

"Quando comecei a fotografar os negros eram invisíveis na fotografia. Na sociedade, só eram enxergados em casos policiais. Esse trabalho reflete o vislumbre de mostrar o perfil do homem negro enquanto trabalhador, mantendo o encantamento e o respeito à cidadania. Neste trabalho quero mostrar a importância do negro na formação do país", pontua.

Para a curadora da exposição, "O Brasil que merece o Brasil" faz uma dupla homenagem: ao povo negro do Brasil e a Walter Firmo. "O reconhecimento da impressionante força e importância do negro nas Américas ainda está muito aquém do merecido e quase sempre é implícito e pontual. As imagens de Walter Firmo captam muitos significados e carregam tanta beleza, que produzem em nós uma sensação de euforia. A exposição mostra um Brasil pleno de atitude, cultura, espírito e generosidade", aponta a curadora.

Aos 82 anos, Walter Firmo ainda produz ensaios e exposições pelo país. Com 67 anos de carreira, ele já trabalhou no jornal "Última Hora", "Jornal do Brasil", as revistas "Manchete", "Isto É", "Realidade", dentre outras. Ele conta que teve sua primeira experiência fotográfica aos 15 anos, ainda como menor-aprendiz. À curadora, ele apresentou cerca de 500 fotos que resultaram nas imagens da exposição.

"Fiquei inteiramente orgulhoso do resultado porque sempre trabalhei com muito denodo. Tenho tantos registros que é não fácil apontar a foto preferida, mas tem uma com Pixinguinha, com ele sentado na cadeira de balanço, empunhando seu saxofone, no quintal da casa onde ele morava em Ramos que muito me emociona ou ainda a silhueta de Cartola diante de três rosas de plástico que não falam", relembra, brincando.

SERVIÇO

O Brasil que merece o Brasil

Quando: Abertura quarta-feira (21), às 16h. Visitação até 6 de outubro.

Onde: Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.

Informações: (27) 3333-2484