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Vocalista de banda de k-pop é encontrado morto em Seul

Vocalista da banda de k-pop 100% foi encontrado morto pela polícia de Seul em sua casa

Publicado em 26 de Março de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 16:27
Seo Min-Woo, líder da banda 100%, morre aos 33 anos Crédito: Reprodução / Instagram
O vocalista da banda de k-pop 100%, Seo Min-woo, foi encontrado morto pela polícia de Seul em sua casa no bairro de Gangnam, no sul da capital do país. Segundo a agência de notícias Yonhap, a polícia acredita que o cantor de 33 anos tenha sofrido uma parada cardíaca no último domingo, 25.
"Nosso artista Minwoo, da banda 100%, nos deixou em 25 de março. Ele foi encontrado sem pulso na sua casa em Gangnam. Paramédicos o atenderam, mas ele foi declarado morto no local", disse a agência da banda em comunicado obtido pelo jornal The Korea Times.
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"Sua família, colegas de banda, colegas da TOP Media e staff estão chocados e em luto por conta dessa notícia inesperada. Como o membro mais velho da sua banda, Minwoo os liderava e amava os fãs. Para todos que o conheciam e sabiam da sua gentileza e fidelidade, a tristeza é ainda maior", continuou o comunicado.
A agência termina dizendo que o funeral e enterro do cantor serão em cerimônias privadas por pedido da família. Em dezembro de 2017, a morte de outro vocalista de k-pop também causou consternação aos fãs do gênero musical.

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