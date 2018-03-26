Vocalista de banda de k-pop é encontrado morto em Seul

Seo Min-Woo, líder da banda 100%, morre aos 33 anos Crédito: Reprodução / Instagram

O vocalista da banda de k-pop 100%, Seo Min-woo, foi encontrado morto pela polícia de Seul em sua casa no bairro de Gangnam, no sul da capital do país. Segundo a agência de notícias Yonhap, a polícia acredita que o cantor de 33 anos tenha sofrido uma parada cardíaca no último domingo, 25.

"Nosso artista Minwoo, da banda 100%, nos deixou em 25 de março. Ele foi encontrado sem pulso na sua casa em Gangnam. Paramédicos o atenderam, mas ele foi declarado morto no local", disse a agência da banda em comunicado obtido pelo jornal The Korea Times.

"Sua família, colegas de banda, colegas da TOP Media e staff estão chocados e em luto por conta dessa notícia inesperada. Como o membro mais velho da sua banda, Minwoo os liderava e amava os fãs. Para todos que o conheciam e sabiam da sua gentileza e fidelidade, a tristeza é ainda maior", continuou o comunicado.