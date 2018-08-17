Vocalista da banda Huntress morre aos 43 anos

Jill Janus era vocalista da banda Huntress. Ela morreu aos 43 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A vocalista da banda de heavy metal Huntress morreu na última terça-feira, 14, aos 43 anos. Segundo a página oficial do grupo no Facebook, Jill Janus teria se suicidado. Ainda de acordo com a publicação, a cantora sofria de doenças mentais há vários anos.

"Com nossos corações partidos, anunciamos que Jill Janus, vocalista da banda de heavy metal da Califórnia Huntress, morreu nesta terça-feira, 14 de agosto. Há anos sofrendo com uma doença mental, ela tirou a própria vida em Portland, Oregon. Janus falou publicamente sobre esses desafios na esperança de orientar os outros a superarem suas doenças mentais", informou o comunicado publicado no Facebook do grupo.