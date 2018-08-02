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PREMIAÇÃO

Vladimir Brichta e Maria Ribeiro vencem prêmio de cinema

Os atores estão entre os ganhadores do Prêmio Fiesp/Sesi-SP, que incluiu também categorias de TV; a cerimônia foi realizada na terça, 31, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 01:47

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 01:47

Vladimir Brichta em 'Bingo - O rei das manhãs' Crédito: Divulgação
Os filmes "Bingo, O Rei das Manhãs" e "Como Nossos Pais", e as séries "Entre Irmãs" e "Malasartes" foram os principais vencedores do Prêmio Fiesp/Sesi-SP de Cinema e TV, cada qual com dois troféus Anselmo. A 12ª edição da premiação foi realizada na noite de terça-feira, 31, no Teatro do Sesi-SP, em São Paulo, e contemplou produções realizadas entre 2016 e 2018, em 17 categorias.
Vladimir Brichta ganhou como melhor ator por Bingo e Maria Ribeiro como melhor atriz por Como Nossos Pais.
Comandada por cantora Paula Lima, a cerimônia prestou homenagem a Renato Aragão como personalidade do ano, e ao cineasta Nelson Pereira dos Santos (1928-2018) e ao diretor Roberto Farias (1932-2018) pelo conjunto de sua obra.
Além disso, pela primeira vez, a premiação incluiu categorias ligadas a seriados de produtoras brasileiras feitos para televisão aberta e fechada e com distribuição em plataformas OTT, além das relacionadas à produção cinematográfica.
Nesta edição, o troféu passou a se chamar Anselmo, em tributo a Anselmo Duarte (1920-2009), primeiro cineasta brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes com O Pagador de Promessas (1962).
Veja a lista de vencedores:
Prêmio Especial - Melhor Curta Metragem: 'O Vestido de Myriam'
Melhor Filme (Votação Popular): 'Peixonauta'
Melhor Série (Votação Popular): 'Distrito Cultural' - 3ª Temporada
Melhor Filme de Ficção: 'Bingo - O Rei das Manhãs'
Melhor Filme Documentário: 'Divinas Divas'
Melhor Filme de Animação: 'Lino - Uma aventura de sete vidas'
Melhor Diretor (Cinema): Laís Bodanzky ('Como Nossos Pais')
Melhor Diretor (Série): Breno Silveira ('Entre Irmãs')
Melhor Atriz (Cinema): Maria Ribeiro ('Como Nossos Pais)
Melhor Ator (Cinema): Vladimir Brichta ('Bingo - O Rei das Manhãs')
Melhor Atriz (Série): Marjorie Estiano ('Entre Irmãs')
Melhor Ator (Série): Jesuíta Barbosa ('Malasartes')
Melhor Filme de Ficção (Campeões de Bilheteria): 'Minha Mãe é Uma Peça 2'
Melhor Série de Ficção para TV Aberta: 'Malasartes'
Melhor Série de Ficção para TV Fechada ou OTT: '13 Dias Longe do Sol'
Melhor Série Documental para TV Aberta, Fechada ou OTT: 'Outros Tempos - Velhos'
Melhor Série de Animação para TV Aberta, Fechada ou OTT: 'As Aventuras de Fujiwara Manchester'

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