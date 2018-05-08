Vitória terá contação de histórias com distribuição de livros de graça

Eugênio Fernandes e Rita Santos, do projeto "Colorir" Crédito: Divulgação

Histórias, diversão e uma viagem pelo mundo lúdico da literatura. Essa é a proposta do projeto de contação de histórias "Colorir", que acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 14h30, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima, no Centro de Vitória. Na ocasião, também será lançado novo livro, que terá alguns exemplares distribuídos.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, as histórias serão contadas pela dupla Eugênio Fernandes e Rita Santos, que integram o projeto, e são membros da Rede Internacional dos Contadores de Histórias. Na oportunidade, serão narradas: "Pare, Olhe e Escute  Na trilha dos valores", livro dos próprios contadores; "As Cores do Esquisito", de Sergio Biscaldi; e "Meninos de Todas as Cores", de Luisa Ducla Soares.

LANÇAMENTO

Além da contação de histórias, também será lançado o livro Pare, Olhe e Escute - Na Trilha dos Valores, de autoria de Eugênio e Rita, em que os personagens Bubú e Alvinho irão vivenciar novas aventuras. Serão distribuídos alguns exemplares dos livros para as crianças.

SERVIÇO

Projeto Colorir

Quando: 10 de maio, quinta-feira, às 14h30

Onde: sede da Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro