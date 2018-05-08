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Projeto Colorir

Vitória terá contação de histórias com distribuição de livros de graça

Evento, que acontece no Centro de Vitória, é aberto ao público

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:17
Eugênio Fernandes e Rita Santos, do projeto "Colorir" Crédito: Divulgação
Histórias, diversão e uma viagem pelo mundo lúdico da literatura. Essa é a proposta do projeto de contação de histórias "Colorir", que acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 14h30, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima, no Centro de Vitória. Na ocasião, também será lançado novo livro, que terá alguns exemplares distribuídos. 
De acordo com a Prefeitura de Vitória, as histórias serão contadas pela dupla Eugênio Fernandes e Rita Santos, que integram o projeto, e são membros da Rede Internacional dos Contadores de Histórias. Na oportunidade, serão narradas: "Pare, Olhe e Escute  Na trilha dos valores", livro dos próprios contadores; "As Cores do Esquisito", de Sergio Biscaldi; e "Meninos de Todas as Cores", de Luisa Ducla Soares.
LANÇAMENTO
Além da contação de histórias, também será lançado o livro Pare, Olhe e Escute - Na Trilha dos Valores, de autoria de Eugênio e Rita, em que os personagens Bubú e Alvinho irão vivenciar novas aventuras. Serão distribuídos alguns exemplares dos livros para as crianças.
SERVIÇO
Projeto Colorir
Quando: 10 de maio, quinta-feira, às 14h30
Onde: sede da Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro
Aberto ao público

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