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MÚSICA

Vitória Rock Festival volta em junho para a segunda etapa

10 bandas vão disputar três vagas para a final, que acontece no fim do ano

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:53
Primeira etapa do Vitória Rock Festival 2018 encheu a área externa do Shopping Vitória Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação
Depois de selecionar as bandas Big Bat Blues Band, Highway (cover do Bon jovi) e High Voltage (cover do AC/DC) para disputar o título de melhor banda de rock do Espírito Santo, o Vitória Rock Festival anuncia a segunda etapa que irá escolher outras três bandas para disputar a final no segundo semestre. A seletiva acontece no dia 30 de junho, a partir das 13h, no estacionamento do Shopping Vitória, com 10 bandas no páreo. Os ingressos já estão à venda.
As bandas selecionadas concorrem a duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria). Na categoria "King of Cover", disputam duas vagas para a final as seis bandas cover: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM). Já na categoria "Original Band" quatro bandas capixabas lutam por uma vaga na final. São elas: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.
Os shows começam a partir das 13h e vão até às 23h45. Além de muita música, a 2ª etapa do festival contará com diversas outras atrações como: pista de test ride para Harley-Davidson; simulador de direção; tatuagens grátis; espaço kids; barbearia, e a praça de alimentação com o Churrascada da Ilha sob o comando do Argento Parrilla.
Serviço
2ª Etapa do Vitória Rock Festival
Quando: 30 de junho, a partir das 13h
Onde:  Estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá
Atrações: shows com as bandas cover capixabas: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM); e shows com as bandas autorais: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.
 
Ingressos: R$ 30 (meia/lote promocional)
Pontos de vendas: Loja Vitoria Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; ou pelo site do www.blueticket.com.br/.
Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

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