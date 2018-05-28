Vitória Rock Festival volta em junho para a segunda etapa

Depois de selecionar as bandas Big Bat Blues Band, Highway (cover do Bon jovi) e High Voltage (cover do AC/DC) para disputar o título de melhor banda de rock do Espírito Santo, o Vitória Rock Festival anuncia a segunda etapa que irá escolher outras três bandas para disputar a final no segundo semestre. A seletiva acontece no dia 30 de junho, a partir das 13h, no estacionamento do Shopping Vitória, com 10 bandas no páreo. Os ingressos já estão à venda.
As bandas selecionadas concorrem a duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria). Na categoria "King of Cover", disputam duas vagas para a final as seis bandas cover: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM). Já na categoria "Original Band" quatro bandas capixabas lutam por uma vaga na final. São elas: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.
Os shows começam a partir das 13h e vão até às 23h45. Além de muita música, a 2ª etapa do festival contará com diversas outras atrações como: pista de test ride para Harley-Davidson; simulador de direção; tatuagens grátis; espaço kids; barbearia, e a praça de alimentação com o Churrascada da Ilha sob o comando do Argento Parrilla.
Serviço
2ª Etapa do Vitória Rock Festival
Quando: 30 de junho, a partir das 13h
Onde: Estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá
Atrações: shows com as bandas cover capixabas: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM); e shows com as bandas autorais: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.
Ingressos: R$ 30 (meia/lote promocional)
Pontos de vendas: Loja Vitoria Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; ou pelo site do www.blueticket.com.br/.
Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.