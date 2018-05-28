Vitória Rock Festival volta em junho para a segunda etapa

Primeira etapa do Vitória Rock Festival 2018 encheu a área externa do Shopping Vitória Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação

As bandas selecionadas concorrem a duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria). Na categoria "King of Cover", disputam duas vagas para a final as seis bandas cover: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM). Já na categoria "Original Band" quatro bandas capixabas lutam por uma vaga na final. São elas: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.

Os shows começam a partir das 13h e vão até às 23h45. Além de muita música, a 2ª etapa do festival contará com diversas outras atrações como: pista de test ride para Harley-Davidson; simulador de direção; tatuagens grátis; espaço kids; barbearia, e a praça de alimentação com o Churrascada da Ilha sob o comando do Argento Parrilla.

Serviço

2ª Etapa do Vitória Rock Festival

Quando: 30 de junho, a partir das 13h

Onde: Estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá

Atrações: shows com as bandas cover capixabas: Letal (Cover Metalica); Over Jam (Cover Pearl Jam); The Windows (Cover The Doors); The Singles (Cover Beatles), Dublin (Cover U2) e Sheep & Parafina (Cover REM); e shows com as bandas autorais: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Frenesia.





Ingressos: R$ 30 (meia/lote promocional)

Pontos de vendas: Loja Vitoria Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; ou pelo site do Loja Vitoria Harley-Davidson (Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; ou pelo site do www.blueticket.com.br/.