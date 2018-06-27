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Rock

Vitória Rock Festival promove encontro de gerações roqueiras

Banda clássica do rock capixaba, Pé do Lixo é a convidada da programação que conta com bandas na disputa por uma vaga na grande final

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 21:37
Uma noite para ficar na história do rock capixaba. No palco, um ícone do cenário musical do Espírito Santo dos anos 1990, o Pé do Lixo, e outras novas bandas formadas até mesmo por jovens que nem eram nascidos nessa época. Assim será a 2ª etapa do Vitória Rock Festival, neste sábado, dia 30, em Vitória.
Longe dos palcos há muitos anos, o Pé do Lixo é a grande convidada desta edição e se reúne novamente para um show especial. Além desse reencontro, outras 10 bandas capixabas de rock disputam três vagas para a grande final do evento, que deve acontecer em dezembro.
Reginaldo Secundo, Sandro Braga, Claudio Gracio, Rafael Nader, Claudio Manga e Rafael Jabah, que integram a Pé do Lixo, vão relembrar no palco canções que marcaram a trajetória da banda. Faremos um show com as músicas clássicas como Massacre, Terra Prometida, Zingane, além de outras faixas do último CD, Rádio Mundo, adianta Claudio.
Criada em 1995, em Vitória, a banda recebeu premiações até da MTV, além de ter rodado o país com seu som que mistura rock pesado e música regional. O grupo sempre buscou elementos inusitados para fazer música, como os latões de lixo (daí o nome), bambu, pá, folha de zinco, entre outros. Para esta apresentação, além dos instrumentos exóticos, o Pé do Lixo entra em cena pela primeira vez com uma segunda guitarra. Outra novidade é a presença de Anderson Xuxinha, integrante do Java Roots, que vai comandar a percussão e o latão.
Xuxinha é um grande amigo de todos nós, há muitos anos. Pensamos em alguns nomes mas quando soubemos que ele podia e topou, foi excelente. Será uma honra tê-lo conosco nesse show. Nesse apresentação específica, testamos a adição de mais uma guitarra nos ensaios e funcionou muito bem, deixando o som ainda mais pesado., diz Claudio.
O músico, que acompanha o rock capixaba já décadas, afirma que o festival é uma oportunidade de movimentar a cena musical local. Ouvimos relatos de bandas  autorais e cover  que se formaram apenas para concorrer, e isso é demais, analisa.
DISPUTA 
Na disputa do festival, seis bandas concorrem a duas vagas para a final na categoria King of Cover. São elas: Letal (cover Metallica); Over Jam (cover Pearl Jam); The Windows (cover The Doors); The Singles (cover Beatles), Dublin (cover U2) e Sheep & Parafina (cover REM). Na categoria Original Band, de bandas autorais, as quatro bandas capixabas que competem por uma vaga da final são: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Rising Bones. Na grande final do festival, uma banda cover e uma banda autoral serão vencedoras.
Forte na disputa, o Zé Maholics foi formado por cinco jovens com idade média de 24 anos (Guilherme Bozi, Guilherme Schwartz, Enzo Toniato, Vinicius Hoffmam e Rodrigo Nogueira). A banda surgiu em abril de 2016 e, um ano depois, lançou o seu primeiro EP, com seis músicas autorais. O foco agora, além do festival, é a preparação do primeiro álbum, que tem lançamento previsto para março de 2019.
Participamos no ano passado do festival como banda convidada, mas estamos ansiosos para concorrer. É o maior festival do Estado. Estamos ensaiando todos os dias. Vamos tocar músicas do nosso EP e outras composições novas em que estamos trabalhando para o novo álbum, diz Guilherme Bozi.
2ª etapa do Vitória Rock Festival
Quando: sábado, 30 de junho, das 13h às 23h45.
Onde: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Ingressos: 1º lote  R$ 40 (meia). Assinantes de A GAZETA têm 25% de desconto na compra do ingresso. Ingressos à venda na loja Vitoria Harley-Davidson, no quiosque Acesso Vip ou pelo site do www.blueticket.com.br.
Informações: (27) 3357-7172

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