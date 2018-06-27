Vitória Rock Festival promove encontro de gerações roqueiras

Uma noite para ficar na história do rock capixaba. No palco, um ícone do cenário musical do Espírito Santo dos anos 1990, o Pé do Lixo, e outras novas bandas formadas até mesmo por jovens que nem eram nascidos nessa época. Assim será a 2ª etapa do Vitória Rock Festival, neste sábado, dia 30, em Vitória.
Longe dos palcos há muitos anos, o Pé do Lixo é a grande convidada desta edição e se reúne novamente para um show especial. Além desse reencontro, outras 10 bandas capixabas de rock disputam três vagas para a grande final do evento, que deve acontecer em dezembro.
Reginaldo Secundo, Sandro Braga, Claudio Gracio, Rafael Nader, Claudio Manga e Rafael Jabah, que integram a Pé do Lixo, vão relembrar no palco canções que marcaram a trajetória da banda. Faremos um show com as músicas clássicas como Massacre, Terra Prometida, Zingane, além de outras faixas do último CD, Rádio Mundo, adianta Claudio.
Criada em 1995, em Vitória, a banda recebeu premiações até da MTV, além de ter rodado o país com seu som que mistura rock pesado e música regional. O grupo sempre buscou elementos inusitados para fazer música, como os latões de lixo (daí o nome), bambu, pá, folha de zinco, entre outros. Para esta apresentação, além dos instrumentos exóticos, o Pé do Lixo entra em cena pela primeira vez com uma segunda guitarra. Outra novidade é a presença de Anderson Xuxinha, integrante do Java Roots, que vai comandar a percussão e o latão.
Xuxinha é um grande amigo de todos nós, há muitos anos. Pensamos em alguns nomes mas quando soubemos que ele podia e topou, foi excelente. Será uma honra tê-lo conosco nesse show. Nesse apresentação específica, testamos a adição de mais uma guitarra nos ensaios e funcionou muito bem, deixando o som ainda mais pesado., diz Claudio.
O músico, que acompanha o rock capixaba já décadas, afirma que o festival é uma oportunidade de movimentar a cena musical local. Ouvimos relatos de bandas autorais e cover que se formaram apenas para concorrer, e isso é demais, analisa.
DISPUTA
Na disputa do festival, seis bandas concorrem a duas vagas para a final na categoria King of Cover. São elas: Letal (cover Metallica); Over Jam (cover Pearl Jam); The Windows (cover The Doors); The Singles (cover Beatles), Dublin (cover U2) e Sheep & Parafina (cover REM). Na categoria Original Band, de bandas autorais, as quatro bandas capixabas que competem por uma vaga da final são: Like a Boss, Zé Maholics, Quintal Selvagem e Rising Bones. Na grande final do festival, uma banda cover e uma banda autoral serão vencedoras.
Forte na disputa, o Zé Maholics foi formado por cinco jovens com idade média de 24 anos (Guilherme Bozi, Guilherme Schwartz, Enzo Toniato, Vinicius Hoffmam e Rodrigo Nogueira). A banda surgiu em abril de 2016 e, um ano depois, lançou o seu primeiro EP, com seis músicas autorais. O foco agora, além do festival, é a preparação do primeiro álbum, que tem lançamento previsto para março de 2019.
Participamos no ano passado do festival como banda convidada, mas estamos ansiosos para concorrer. É o maior festival do Estado. Estamos ensaiando todos os dias. Vamos tocar músicas do nosso EP e outras composições novas em que estamos trabalhando para o novo álbum, diz Guilherme Bozi.
2ª etapa do Vitória Rock Festival
Quando: sábado, 30 de junho, das 13h às 23h45.
Onde: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Ingressos: 1º lote R$ 40 (meia). Assinantes de A GAZETA têm 25% de desconto na compra do ingresso. Ingressos à venda na loja Vitoria Harley-Davidson, no quiosque Acesso Vip ou pelo site do www.blueticket.com.br.
Informações: (27) 3357-7172