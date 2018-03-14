Vitória Rock Festival divulga lista das 30 bandas classificadas

Depois de centenas de inscrições de bandas de rock capixaba de norte a sul do Estado, o Vitória Rock Festival selecionou as 30 bandas que participam da 2ª edição do evento, que já tem 1ª etapa marcada para os dias 20 e 21 de abril. São 18 bandas na categoria King of Cover, sendo que 9 convidadas pela organização do evento e 9 classificadas, e 12 na categoria Original Band, sendo 6 convidadas pela organização e 6 classificadas.
O empresário Diego Lobato, da Vitória Harley-Davidson, explica ainda que a organização fará uma seleção de algumas bandas que não foram classificadas para o Festival, e essas serão convidadas a darem um pocket show nas etapas do festival, no palco alternativo, durante os intervalos. Vimos nessa ação dar oportunidade para as bandas capixabas que não conseguiram entrar na disputa do evento, como uma forma delas mostrarem seu trabalho para um grande público. E quem sabe eles se apresentam esse ano no pocket show e no ano que vem podem estar no palco principal, conta Diego.
ETAPAS
Todas as etapas do festival acontecerão na área externa do Shopping Vitória em uma mega estrutura. Serão quatro etapas, sendo 3 etapas classificatórias e a grande final, totalizando 8 dias de rock. Lembrando que haverá um dia de show para as bandas autorais e outro dia para as bandas covers, já que são dois concursos. As bandas participantes concorrerão a duas lendárias e icônicas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria). A banda vencedora da primeira edição do festival foi a Muddy Brothers, de Vila Velha.
Veja lista de bandas selecionadas:
Categoria King Of Cover
Beast Sides - Iron Maiden
Dona Fran - Led Zeppelin
Dublin - U2
Everlong - Foo Fighters
Hannover - Scorpions
High Voltage - AC/DC
Highway - Bon Jovi
Letal - Metallica
Morning Glory - Oasis
Over Jam - Pearl Jam
Ozzymosis - Ozzy Osbourne
Pink Flaming - Pink Floyd
Quintal Selvagem - The Police
Red Tube - Red Hot Chilli Peppers
Sheep e Parafina - REM
The Singles - Beatles
The Windows - The Doors
Yellow Coldplay
Categoria Original Band
5 Nós
André Prando
Auri
Big Bat Blues Band
Frenesia
Like a Boss Blues
Major Cético
Quintal Selvagem
Riffbiler
The Devils
Tribal
Zé Maholics
Serviço:
2º Vitória Rock Festival
1ª ETAPA CONFIRMADA:
Dia 20 de abril show com 4 bandas autorais ainda a definir
Dia 21 de abril show com 6 bandas covers ainda a definir
Local: área externa do Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá