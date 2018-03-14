MÚSICA

Vitória Rock Festival divulga lista das 30 bandas classificadas

A 2ª edição do evento terá dois concursos, um com bandas covers e outro com bandas capixabas autorais

Publicado em 14 de Março de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 16:54
Banda Everlong é uma das selecionadas para o 2º Vitória Rock Festival Crédito: Facebook / Banda Everlong
Depois de centenas de inscrições de bandas de rock capixaba de norte a sul do Estado, o Vitória Rock Festival selecionou as 30 bandas que participam da 2ª edição do evento, que já tem 1ª etapa marcada para os dias 20 e 21 de abril. São 18 bandas na categoria King of Cover, sendo que 9 convidadas pela organização do evento e 9 classificadas, e 12 na categoria Original Band, sendo 6 convidadas pela organização e 6 classificadas.
O empresário Diego Lobato, da Vitória Harley-Davidson, explica ainda que a organização fará uma seleção de algumas bandas que não foram classificadas para o Festival, e essas serão convidadas a darem um pocket show nas etapas do festival, no palco alternativo, durante os intervalos. Vimos nessa ação dar oportunidade para as bandas capixabas que não conseguiram entrar na disputa do evento, como uma forma delas mostrarem seu trabalho para um grande público. E quem sabe eles se apresentam esse ano no pocket show e no ano que vem podem estar no palco principal, conta Diego.
ETAPAS
Todas as etapas do festival acontecerão na área externa do Shopping Vitória em uma mega estrutura. Serão quatro etapas, sendo 3 etapas classificatórias e a grande final, totalizando 8 dias de rock. Lembrando que haverá um dia de show para as bandas autorais e outro dia para as bandas covers, já que são dois concursos. As bandas participantes concorrerão a duas lendárias e icônicas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria).  A banda vencedora da primeira edição do festival foi a Muddy Brothers, de Vila Velha.
Veja lista de bandas selecionadas:
Categoria King Of Cover
Beast Sides - Iron Maiden
Dona Fran - Led Zeppelin
Dublin - U2
Everlong - Foo Fighters
Hannover - Scorpions
High Voltage - AC/DC
Highway - Bon Jovi
Letal - Metallica
Morning Glory - Oasis
Over Jam - Pearl Jam
Ozzymosis - Ozzy Osbourne
Pink Flaming - Pink Floyd
Quintal Selvagem - The Police
Red Tube - Red Hot Chilli Peppers
Sheep e Parafina - REM
The Singles - Beatles
The Windows - The Doors
Yellow  Coldplay
Categoria Original Band
5 Nós
André Prando
Auri
Big Bat Blues Band
Frenesia
Like a Boss Blues
Major Cético
Quintal Selvagem
Riffbiler
The Devils
Tribal
Zé Maholics
Serviço:
2º Vitória Rock Festival
1ª ETAPA CONFIRMADA:
Dia 20 de abril  show com 4 bandas autorais  ainda a definir
Dia 21 de abril  show com 6 bandas covers  ainda a definir
Local: área externa do Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá

