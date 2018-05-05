Vitória recebe sessão especial de 'Todos os Paulos do Mundo'

Em 2014, quando o diretor e crítico de cinema Rodrigo de Oliveira foi um dos curadores do Festival de Cinema de Vitória, o homenageado da edição foi o lendário ator Paulo José. Agora, quatro anos depois, Rodrigo volta à programação do evento em seu pré-lançamento, com uma sessão especial do documentário Todos os Paulos do Mundo, que conta a trajetória de um dos maiores atores dos palcos e das telas brasileiras.

A sessão, marcada para a próxima sexta-feira (11), no Cine Metrópolis, ainda terá um debate com Rodrigo. O fluminense radicado no Espírito Santo dirigiu o filme em parceria com Gustavo Ribeiro, e já nutria uma profunda admiração por Paulo José. O sentimento era compatilhado por Vânia Catani (Bananeira Filmes), que convidou a dupla para a empreitada.

A ideia de trazer a produção para Vitória, segundo Rodrigo, veio do fato de o filme também ser um pouco capixaba, como fez questão de ressaltar.

O Gustavo é de São Paulo e eu sou capixaba. Ficávamos trabalhando 15 dias em cada cidade, tem muita gente de Vitória que trabalhou no filme. A proposta da sessão especial vem um pouco disso, também. É como mostrar o filme em casa. Não só porque eu fiz, mas porque nasceu bastante nesse lugar, orgulha-se o diretor, que ainda destaca a importância de desmistificar o processo de produção e de criar um diálogo entre os cineastas capixabas.

Sensibilidade

Dono de uma lucidez que sempre lhe foi peculiar, o Paulo José ganhou novamente as telas sob o olhar sensível de Rodrigo e Gustavo, que tiveram a missão de selecionar cenas protagonizadas pelo ator ao longo da carreira para contar a rica história do gaúcho, hoje com 81 anos, por meio de montagens com arquivos.

Paulo esteve presente na vida dos brasileiros desde a década de 1960, acompanhou todos os movimentos do cinema brasileiro, onde esteve presente por mais de 50 anos, sempre com gosto pelo popular.

Rodrigo conta que sabia desde o início que não poderiam gravar entrevistas longas com Paulo, por conta das limitações impostas ao ator pelo Mal de Parkinson, descoberto há 25 anos. O fato foi encarado pelos diretores como uma mola criativa.

Além do trabalho em cena, pesquisamos tudo o que ele havia dito em entrevistas, de 1959 até 2016. Tínhamos um material muito vasto, muito profundo, que daria até para publicar em um livro. Era o pensamento dele, na voz dele, e algumas coisas de jornal impresso, conta Rodrigo, em entrevista por telefone ao Divirta-se.

Uma saída encontrada foi convidar parceiros de geração e de cena para emprestarem suas vozes às palavras de Paulo José, que sempre falou abertamente, desde 1992, sobre o Parkinson e as adaptações em sua vida.

O truque de mestre dos diretores presenteia o público em vários momentos do longa, como quando Fernanda Montenegro lê um registro do ator dizendo que já sabia que seria diretor de teatro desde os 10 anos de idade. Na tela, as imagens mostram uma filmagem antiga, ainda em Super-8, em que Paulo dirige Fernanda num palco.

Isso dá uma sensibilidade muito valiosa ao trabalho. O Paulo sempre teve, ao longo da vida, um desejo de comunicação muito forte, com um trabalho sempre popular, uma coisa que minha geração talvez não tenha conseguido entender. Questionamentos que existem hoje foram respondidos por ele há 40 anos. O encontro com essa figura muda tudo, destaca.

Sessão Especial Todos os Paulos do Mundo

Quando: Sexta-feira (11), às 19h30.

Onde: Cine Metrópolis. Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Entrada gratuita.