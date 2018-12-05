Vitória recebe o Papai Noel no Parque Moscoso com muita música

Crédito: Diego Alves

O clima de Natal chega a Vitória a partir desta sexta-feira (7). Na data, a cidade acende sua árvore de Natal, que neste ano está em novo local, e recebe a chegada do Papai Noel, com direito a muita música. Um evento será realizado na Enseada do Suá e outro no Parque Moscoso, respectivamente.

Papai Noel vai chegar ao Parque Moscoso, às 19 horas, marcando a abertura oficial do Natal em Vitória. No mais tradicional e antigo parque da cidade, o "Bom Velhinho" contará com uma vila e uma casa especial para receber as crianças.

De sábado (8) até o dia 23 de dezembro, Papai Noel estará de braços abertos para os visitantes das 16 horas às 21h30. Além de tirar fotos e conversar com ele, crianças e adultos poderão contemplar as milhares de luzes especiais que darão um brilho mágico ao parque.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, adiantou que a magia do Natal vai tomar conta do Parque Moscoso. "Nós descobrimos há dois anos que o Papai Noel mora no Parque Moscoso, onde fica na casa dele e recebe a criançada. A magia do Natal invade o parque, que vira uma árvore de Natal gigante e linda. Mais um ano de muita fotografia e alegria na vila do bom velhinho".

CANTATAS

Além do espetáculo de cores, luzes e magia natalina, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) preparou uma Cantata de Natal para fazer o público entrar no clima com canções representativas desta época do ano. A apresentação contará com corais e solistas e começará às 18 horas, na Concha Acústica do Parque Moscoso.

A cantata começa com a apresentação do Coral Vozes dos Palmares e, na sequência, o palco será do solista infantil Kauã. Depois será a vez da Concha Acústica ser tomada pela melodia vibrante do violoncelista Tomas Dutra do Amaral.

Parque Moscoso está preparado para receber o Papai Noel Crédito: Diego Alves

Prosseguindo com os coros, será a vez do Coral da Igreja Batista e do Coral Artescanto, que contará com a participação da Orquestra Capixaba de Percursão da escola de samba Novo Império. Para o encerramento da Cantata de Natal, todas as atrações se reunirão em um só coro para transmitir a mensagem natalina de paz e esperança.

ÁRVORE DE NATAL

No mesmo dia, a prefeitura pretende acender as luzes de sua árvore de Natal. Neste ano, ela estará na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Com de 25,5 metros de altura por 12 metros de diâmetro, o pinheiro estará entrançado com jogos de piscas na cor lilás e efeito cintilante, contando com uma estrela ponteira de 14 pontas de 2,5 metros. A armação será construída com 17 seções de cone de 1,5 m de altura para ter o formato de pinheiro estilizado.