Vitória recebe coro Meninos de Araçuaí com musical 'Roda que Rola'

Localizada no Nordeste de Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha compreende cerca de 50 pequenas cidades, e é de uma delas que vem o coro Meninos de Araçuaí, que chega a Vitória nesta semana para duas apresentações com o grupo conterrâneo Ponto de Partida. Os dois revisitam a origem deste encontro, ocorrido pela primeira vez há quase 20 anos, e apresentam o espetáculo Roda que Rola, neste sábado (18) e no domingo (19), no Teatro Universitário.

O disco Roda que Rola foi lançado em 1998, apenas como um agradecimento aos apoiadores do coro, que nasceu como um projeto da ONG Centro Popular de Cultura, em parceria com o grupo de teatro Ponto de Partida. Na época, foram regravados pelos Meninos de Araçuaí clássicos de grandes artistas brasileiros. Mesmo lançado de maneira independente, o álbum fez sucesso  vendeu cerca de 40 mil cópias e tornou-se referência quando o assunto era música infantil.

No repertório, estão canções como Acalento (Fernando Brant e Gilvan de Oliveira), Os Carneirinhos (Xangai, Hélio Contreiras e Cecília Meireles), Refazenda (Gilberto Gil), Ciranda da Bailarina (Chico Buarque e Edu Lobo) e O Trenzinho do Caipira (Villa-Lobos). Além das músicas já conhecidas, o espetáculo traz cirandas, batuques e tiranas trazidas da região do Jequitinhonha, mantendo viva uma tradição musical.

Quem não sabe de onde saiu, não chega a lugar algum. Ter memória cultural é fundamental para um povo, para uma nação. E o repertório desse trabalho é isso, um resgate fundamental na vida das pessoas, porque liga uma geração a outra, destaca Regina Bertola, fundadora e diretora do grupo Ponto de Partida.

Herança

Regina lembra que algumas das músicas apresentadas no espetáculo são conhecidas por pouquíssimos brasileiros. Muitas delas, inclusive, vêm da herança europeia que misturou-se à influência dos negros na região mineira, com o passar dos anos.

Misturamos isso aos grandes compositores como Gil, Chico, Caetano, e vemos que as coisas se interligam. As diferenças musicais são fundamentais para costurar uma harmonia, frisa Regina.

Ao longo do espetáculo, a história é costurada pelo palhaço Repolho, que perde sua poesia e sai pelo Vale do Jequitinhonha junto da amiga Corina, um anjinho de procissão, buscando o escrito.

Ficamos sempre muito emocionados, porque vemos pais jovens que aproveitaram o projeto quando eram mais jovens já levando filhos ao espetáculo. É um clássico e as pessoas ficam fascinadas. Vamos encerrar a turnê em Vitória e estamos muito felizes de poder voltar à cidade, conclui a diretora.

Roda que Rola

Quando: Sábado (18), às 19h, e domingo (19), às 18h.

Onde: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Vitória (Ufes).

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia). À venda na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 15h às 20h, e no site Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor do ingresso.