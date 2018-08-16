Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

Vitória recebe coro Meninos de Araçuaí com musical 'Roda que Rola'

Espetáculo reúne clássicos da música brasileira repaginados, além de cirandas e batuques regionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:59

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:59

Localizada no Nordeste de Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha compreende cerca de 50 pequenas cidades, e é de uma delas que vem o coro Meninos de Araçuaí, que chega a Vitória nesta semana para duas apresentações com o grupo conterrâneo Ponto de Partida. Os dois revisitam a origem deste encontro, ocorrido pela primeira vez há quase 20 anos, e apresentam o espetáculo Roda que Rola, neste sábado (18) e no domingo (19), no Teatro Universitário.
O disco Roda que Rola foi lançado em 1998, apenas como um agradecimento aos apoiadores do coro, que nasceu como um projeto da ONG Centro Popular de Cultura, em parceria com o grupo de teatro Ponto de Partida. Na época, foram regravados pelos Meninos de Araçuaí clássicos de grandes artistas brasileiros. Mesmo lançado de maneira independente, o álbum fez sucesso  vendeu cerca de 40 mil cópias e tornou-se referência quando o assunto era música infantil.
No repertório, estão canções como Acalento (Fernando Brant e Gilvan de Oliveira), Os Carneirinhos (Xangai, Hélio Contreiras e Cecília Meireles), Refazenda (Gilberto Gil), Ciranda da Bailarina (Chico Buarque e Edu Lobo) e O Trenzinho do Caipira (Villa-Lobos). Além das músicas já conhecidas, o espetáculo traz cirandas, batuques e tiranas trazidas da região do Jequitinhonha, mantendo viva uma tradição musical.
Quem não sabe de onde saiu, não chega a lugar algum. Ter memória cultural é fundamental para um povo, para uma nação. E o repertório desse trabalho é isso, um resgate fundamental na vida das pessoas, porque liga uma geração a outra, destaca Regina Bertola, fundadora e diretora do grupo Ponto de Partida.
Herança
Regina lembra que algumas das músicas apresentadas no espetáculo são conhecidas por pouquíssimos brasileiros. Muitas delas, inclusive, vêm da herança europeia que misturou-se à influência dos negros na região mineira, com o passar dos anos.
Misturamos isso aos grandes compositores como Gil, Chico, Caetano, e vemos que as coisas se interligam. As diferenças musicais são fundamentais para costurar uma harmonia, frisa Regina.
Ao longo do espetáculo, a história é costurada pelo palhaço Repolho, que perde sua poesia e sai pelo Vale do Jequitinhonha junto da amiga Corina, um anjinho de procissão, buscando o escrito.
Ficamos sempre muito emocionados, porque vemos pais jovens que aproveitaram o projeto quando eram mais jovens já levando filhos ao espetáculo. É um clássico e as pessoas ficam fascinadas. Vamos encerrar a turnê em Vitória e estamos muito felizes de poder voltar à cidade, conclui a diretora.
Roda que Rola
Quando: Sábado (18), às 19h, e domingo (19), às 18h.
Onde: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Vitória (Ufes).
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia). À venda na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 15h às 20h, e no site Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor do ingresso.
Informações: (27) 3335-2953.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados