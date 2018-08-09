Vitória ganha fotogaleria para exposições, eventos e debates

Com a popularização da fotografia no meio digital, muitas vezes uma foto pode passar despercebida ou ser logo esquecida graças à velocidade com que tudo acontece. Por isso, Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi decidiram inaugurar em Vitória, hoje, a primeira fotogaleria do Espírito Santo.
Nosso principal objetivo é fazer as pessoas saírem do digital. A fotografia está espalhada na internet e a leitura é muito rápida. Com a fotogaleria a pessoa pode parar, perceber, se identificar ou não. Isso faz com que cada fotografia tenha o seu tempo de apreciação. Muita gente perdeu esse costume, pondera Gabriel.
Gabriel iniciou sua trajetória na fotografia em 1999 e Tadeu, no final da década de 1980. Fotojornalistas por formação, sempre trabalharam na área e, em paralelo, produziam fotos autorais, com temas que gostam de retratar e documentar. Este ano também comemoram, junto com a abertura do espaço, 10 anos de parceria na agência de fotografia Mosaico Imagem.
Nós já fizemos exposições, mas ainda assim sentíamos falta de ter um lugar não só pras nossas obras. Vimos essa evolução da fotografia há algumas décadas e ela já é aceita no mercado de arte contemporânea. Sempre existiu essa briga. Aqui no Estado temos algumas galerias com fotografias, mas elas são sempre minoria, diz Gabriel.
Antes de abrir o espaço, os fotógrafos fizeram consultoria com um marchand e, durante um programa de negócios, surgiu a ideia da fotogaleria, algo comum em grandes centros.
Exposição
As fotografias de rua em preto e branco de Tadeu e as imagens do cotidiano, paisagens e folclore de Gabriel Lordêllo se complementam. Algumas dessas imagens estarão na primeira exposição da Mosaico Fotogaleria, que recebeu o nome de Tesselas, que significa justamente cubo ou peça de mosaico (que dá nome a fotogaleria).
Com curadoria de Lobo Pasolini, a exposição tem 15 fotografias, algumas inéditas e outras que já foram expostas até no exterior. Os trabalhos fazem parte das séries: Simples (assim), Wabi-sabi, Shadows and Fellings, Olhares Contemporâneos Sobre a Bulgária, Capixaba, a diversidade como identidade.
O público poderá ver, sentir, e também adquirir as obras. Vamos comercializar essas fotos. Todas têm tiragem limitada. Algumas fotos têm apenas cinco cópias e outras, 10 , adianta Gabriel.
A ideia é realizar quatro exposições por ano, duas por semestre, e transformar a galeria e um local dinâmico e aberto. O espaço vai reunir trabalhos autorais de artistas capixabas, além de outros nomes do Brasil e do exterior, como o carioca Orestes Locatel, o sergipano José Caldas, os capixabas Rogério Medeiros e Apoena Medeiros, o francês Pierre Etiene-Jay, além do alemão Ekkehard Grote.
Três projetos já estão agendados até o primeiro semestre de 2019. No dia 5 de novembro, a dupla traz uma exposição com o tema Rio Doce, que já foi exposta em São Paulo.
Além disso, no intervalo entre elas, Gabriel e Tadeu vão ocupar a galeria com discussões com artistas, filósofo, fotógrafos e o público para discutir fotografia e ainda têm planos de fazer eventos como a Foto Feira Cavalete, que já acontece em São Paulo.
Tesselas
Exposição de abertura da Mosaico Fotogaleria
Abertura: hoje.
Visitação: 10 de agosto a 29 de setembro, de 9h às 18h.
Onde: Mosaico Fotografia. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, no 500, loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.
Informações: (27) 3024 0307