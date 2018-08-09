Vitória ganha fotogaleria para exposições, eventos e debates

Com a popularização da fotografia no meio digital, muitas vezes uma foto pode passar despercebida ou ser logo esquecida graças à velocidade com que tudo acontece. Por isso, Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi decidiram inaugurar em Vitória, hoje, a primeira fotogaleria do Espírito Santo.

Nosso principal objetivo é fazer as pessoas saírem do digital. A fotografia está espalhada na internet e a leitura é muito rápida. Com a fotogaleria a pessoa pode parar, perceber, se identificar ou não. Isso faz com que cada fotografia tenha o seu tempo de apreciação. Muita gente perdeu esse costume, pondera Gabriel.

Gabriel iniciou sua trajetória na fotografia em 1999 e Tadeu, no final da década de 1980. Fotojornalistas por formação, sempre trabalharam na área e, em paralelo, produziam fotos autorais, com temas que gostam de retratar e documentar. Este ano também comemoram, junto com a abertura do espaço, 10 anos de parceria na agência de fotografia Mosaico Imagem.

Nós já fizemos exposições, mas ainda assim sentíamos falta de ter um lugar não só pras nossas obras. Vimos essa evolução da fotografia há algumas décadas e ela já é aceita no mercado de arte contemporânea. Sempre existiu essa briga. Aqui no Estado temos algumas galerias com fotografias, mas elas são sempre minoria, diz Gabriel.

Antes de abrir o espaço, os fotógrafos fizeram consultoria com um marchand e, durante um programa de negócios, surgiu a ideia da fotogaleria, algo comum em grandes centros.

Exposição

As fotografias de rua em preto e branco de Tadeu e as imagens do cotidiano, paisagens e folclore de Gabriel Lordêllo se complementam. Algumas dessas imagens estarão na primeira exposição da Mosaico Fotogaleria, que recebeu o nome de Tesselas, que significa justamente cubo ou peça de mosaico (que dá nome a fotogaleria).





Com curadoria de Lobo Pasolini, a exposição tem 15 fotografias, algumas inéditas e outras que já foram expostas até no exterior. Os trabalhos fazem parte das séries: Simples (assim), Wabi-sabi, Shadows and Fellings, Olhares Contemporâneos Sobre a Bulgária, Capixaba, a diversidade como identidade.

O público poderá ver, sentir, e também adquirir as obras. Vamos comercializar essas fotos. Todas têm tiragem limitada. Algumas fotos têm apenas cinco cópias e outras, 10 , adianta Gabriel.

A ideia é realizar quatro exposições por ano, duas por semestre, e transformar a galeria e um local dinâmico e aberto. O espaço vai reunir trabalhos autorais de artistas capixabas, além de outros nomes do Brasil e do exterior, como o carioca Orestes Locatel, o sergipano José Caldas, os capixabas Rogério Medeiros e Apoena Medeiros, o francês Pierre Etiene-Jay, além do alemão Ekkehard Grote.

Três projetos já estão agendados até o primeiro semestre de 2019. No dia 5 de novembro, a dupla traz uma exposição com o tema Rio Doce, que já foi exposta em São Paulo.

Além disso, no intervalo entre elas, Gabriel e Tadeu vão ocupar a galeria com discussões com artistas, filósofo, fotógrafos e o público para discutir fotografia e ainda têm planos de fazer eventos como a Foto Feira Cavalete, que já acontece em São Paulo.

Tesselas

Exposição de abertura da Mosaico Fotogaleria

Abertura: hoje.

Visitação: 10 de agosto a 29 de setembro, de 9h às 18h.

Onde: Mosaico Fotografia. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, no 500, loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.