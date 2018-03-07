Vitória ganha exposição com obras de grandes artistas brasileiros

Obra de Burle Marx Crédito: Secult/Divulgação

Não é todo dia que é possível fazer um passeio entre as obras de grandes nomes da arte brasileira como Di Cavalcanti, Tomie Ohtake, Tarsila do Amaral, Portinari, Djanira, Guignard, Volpi, Clóvis Graciano e Burle Marx. Tessitura: coleção José Ronaldo da Rocha Copolillo & Família, que inicia a temporada 2018 da Galeria Homero Massena, traz 24 obras selecionadas entre pinturas e esculturas de artistas atemporais em uma exposição inédita no Estado. A classificação da exposição é de 14 anos.

A mostra tem curadoria de Gorete Thorey e texto da professora e pesquisadora Almerinda Lopes e seria realizada na galeria Via Thorey. Porém, ganhou nova casa após uma conversa entre a curadora da exposição Gorete Thorey e Kyria Oliveira, diretora da Galeria Homero Massena.

Chegamos à conclusão de que seria uma ótima oportunidade para um público maior, e para mais jovens interagirem e admirarem obras de artistas que são importantes para a arte brasileira, e que são projetados lá fora, diz Gorete.

A coleção de José Ronaldo teve um início despretensioso com álbuns de figurinhas e selos postais dentro de casa. Suas coleções da juventude dividiam espaço com os quadros da família pela casa. Mais tarde, o colecionador começou a frequentar o centro de Vitória e a Galeria Homero Massena, o que o fez ter mais vontade de se inserir no mundo das artes.

A MOSTRA

A curadora adianta que a exibição começa mostrando de um lado uma pequena pintura preciosa de José Pancetti, que pintava marinhas. Do outro lado, a pintura do Convento da Penha de Levino Fanzeres. A partir daí, a exposição mergulha nos artistas modernistas, abrangendo as duas gerações: a primeira com Tarsila Do Amaral e Di Cavalcanti, artista que foi um dos fundadores da Semana de Arte Moderna; em seguida, passa para a segunda geração, com Volpi.

E aí vamos caminhando. O que o visitante vai ver é um recorte do conjunto de obras desse colecionador e da família. Quero fazer com que o visitante passeie pela história da arte brasileira. Eu acredito que uma pessoa não consegue apreciar ou mesmo adquirir a arte contemporânea se ela não conhece a arte modernista e os movimentos da época. Eles são essenciais pra ela ter um melhor embasamento, explica a curadora.

Tessitura vai contar ainda com um calendário especial de atividades educativas, que visam intensificar a visita dos jovens, para que eles criem uma relação com a arte para além dos livros.