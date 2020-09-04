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Cultura

Vitória divulga os selecionados para o edital emergencial 'Arte em Casa'

160 profissionais da arte e da cultura vão receber R$ 1,5 mil, cada, para realizar apresentações on-line

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 18:09
Ao todo, o projeto "Arte em Casa" selecionou 160 artistas Crédito: Pixabay
Parado desde o início de março, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o setor cultural capixaba continua se apoiando em ações governamentais para tentar sair da crise. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (4), o resultado final do edital emergencial "Arte em Casa", que contempla 160 profissionais da arte e da cultura em apresentações on-line. Os convocados têm até o dia 15 de setembro para entregar a documentação necessária.
Os artistas selecionados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. As performances devem ser realizadas sem aglomerações ou plateia.

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Os 160 escolhidos foram divididos em duas etapas, com cada fase selecionando 80 artistas. O resultado final do processo seletivo pode ser conferido pela internet. A orientação para a entrega dos documentos também está disponível on-line

APOIO

O edital investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura). A ideia selecionou iniciativas voltadas para o público infantil, jovem e adulto, contemplando várias linguagens artísticas. 
Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória
Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O projeto prevê duas categorias: apresentação livre, que pode ser ao vivo ou gravada, e apresentação musical, obrigatoriamente ao vivo. Os proponentes e artistas tiveram  que comprovar residência em Vitória.
Em entrevista ao "Divirta-se", o secretário de cultura de Vitória, Francisco Grijó, deu detalhes sobre a iniciativa.  "Cada projeto deve receber R$ 1,5 mil. O edital estava pronto desde abril, mas resolvemos adiar o lançamento porque os recursos da prefeitura estavam totalmente destinados para a Saúde, no combate da Covid-19, o que era o correto no momento", revela.
Grijó defendeu que o poder público precisa zelar pelos artistas, produtores e todos os envolvidos na produção cultural. "A produção artística está ajudando a manter a sanidade da população em casa, ávida por cultura e por entretenimento. Veja o resultado positivo das lives diárias. O edital é mais um instrumento para ajudar nesse momento tão difícil que a pandemia nos impõe", complementa.

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