Vitória divulga os selecionados para o edital emergencial 'Arte em Casa'

Ao todo, o projeto "Arte em Casa" selecionou 160 artistas Crédito: Pixabay

Parado desde o início de março, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o setor cultural capixaba continua se apoiando em ações governamentais para tentar sair da crise. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (4), o resultado final do edital emergencial "Arte em Casa", que contempla 160 profissionais da arte e da cultura em apresentações on-line. Os convocados têm até o dia 15 de setembro para entregar a documentação necessária.

Os artistas selecionados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. As performances devem ser realizadas sem aglomerações ou plateia.

APOIO

O edital investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura). A ideia selecionou iniciativas voltadas para o público infantil, jovem e adulto, contemplando várias linguagens artísticas.

Francisco Grijó é escritor e secretário Municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O projeto prevê duas categorias: apresentação livre, que pode ser ao vivo ou gravada, e apresentação musical, obrigatoriamente ao vivo. Os proponentes e artistas tiveram que comprovar residência em Vitória.

Francisco Grijó, deu detalhes sobre a iniciativa. "Cada projeto deve receber R$ 1,5 mil. O edital estava pronto desde abril, mas resolvemos adiar o lançamento porque os recursos da prefeitura estavam totalmente destinados para a Saúde, no combate da Covid-19, o que era o correto no momento", revela. Em entrevista ao "Divirta-se" , o secretário de cultura de Vitória,, deu detalhes sobre a iniciativa. "Cada projeto deve receber R$ 1,5 mil. O edital estava pronto desde abril, mas resolvemos adiar o lançamento porque os recursos da prefeitura estavam totalmente destinados para a Saúde, no combate da Covid-19, o que era o correto no momento", revela.