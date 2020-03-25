Visita online aos sets de 'O Senhor dos Anéis' fica disponível na web

Para quem é fã da franquia "O Senhor dos Anéis" e está procurando o que fazer durante esta quarentena -por causa da pandemia do novo coronavírus-, uma das opções é visitar os sets de filmagem da saga virtualmente.
Os seis filmes adaptados das obras de J.R.R. Tolkien que foram filmados na Nova Zelândia, agora estão disponíveis no site do departamento de turismo do país com visão de 360° da área do Condado, conhecida por ser o lar dos hobbits.
A experiência promete entreter os fãs da produção com imagens em alta resolução de lugares marcantes da história de Tolkien, como o famoso jardim do Bolsão, o banquete da Pousada e a entrada do Condado.
A "tour digital" aos sets de "O Senhor dos Anéis" também é gratuita.
Os cenários construídos em Waikato, na Nova Zelândia, foram usados desde o primeiro filme da triologia, do diretor Peter Jackson, e desmontados após o fim das filmagens.
Já para as gravações dos longas de "O Hobbit", também comandados por Jackson, o Condado foi reconstruído e mantido como atração turística da região.