Virando arte: projeto promove pintura de painéis na Vila Rubim

Centro de cultura, tradição e diversidade, a Vila Rubim, em Vitória, abriga até o dia 15 de setembro o projeto Cidade Quintal. Capitaneado pela designer Juliana Lisboa, pelo arquiteto e artista plástico Renato Pontello e pela arquiteta e urbanista Maria Luiza de Barros, o projeto surgiu em 2016 e já transformou locais como o Centro Esportivo Tancredo Neves, o Tancredão (na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro), o Morro do Romão e o Morro da Floresta.
Depois de dois meses de imersão na cultura local, entrevistas com comerciantes e frequentadores da região, o grupo criou três painéis que ficarão localizados próximo ao Mercado Municipal da Vila Rubim e giram em torno da máxima Nossa Vila é Tudo. Nossa Vila Tem Tudo. O grupo iniciou a pintura na semana passada.
A Vila Rubim representa para os frequentadores a diversidade. Ali é onde as festas e os rituais começam. Você encontra de tudo: especiarias, santos, alimentos, objetos, artesanato, fogos de artifício... Já para os comerciantes, a Vila Rubim é tudo, são várias gerações de famílias que passam por ali. Existem proprietários de lojas que estão lá há anos, a loja era do avô, passou para o pai e agora é do filho. É um vínculo muito grande, conta Juliana Lisboa.
Imersão
Os integrantes do projeto mergulharam na rotina da Vila Rubim para desenvolver a obra. Eles analisaram o que já existe de conteúdo visual, audiovisual e as narrativas sobre a Vila Rubim. Também buscaram dados históricos e conversaram com especialistas. Para Juliana, mais importante do que um painel cheio de cor e esteticamente bonito é que a intervenção tenha significado para a comunidade, que ela possa enxergar ali a história local.
Para isso, é preciso vivenciar o dia a dia da região. Visitamos algumas vezes e conseguimos ampliar nossa percepção sobre a Vila Rubim para criar uma obra que gere uma conexão mais verdadeira com as pessoas daquele lugar, que formam nosso principal alvo do projeto, diz.
Os artistas ficam por lá todos os dias, de segunda-feira a sábado, de 8h às 17. Serão 35 dias intensivos de trabalho. A equipe é composta pelos três fundadores do projeto e mais 11 pessoas entre fotógrafos, pesquisadores, pintores e produtores.
A previsão de encerramento é no dia 15 de setembro. Ao final do projeto acontecerá uma ocupação cultural nos espaços pintados, contando com músicas e ações culturais, além da entrega do mural.
Quando nós vamos embora, nossa arte fica ali. Então a maior prioridade é a troca com a comunidade local, finaliza Juliana.