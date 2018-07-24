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Virando arte: projeto promove pintura de painéis na Vila Rubim

Com o objetivo de transformar espaços urbanos com uso da arte, o projeto Cidade Quintal inicia trabalho que vai até setembro na região

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 22:50
Centro de cultura, tradição e diversidade, a Vila Rubim, em Vitória, abriga até o dia 15 de setembro o projeto Cidade Quintal. Capitaneado pela designer Juliana Lisboa, pelo arquiteto e artista plástico Renato Pontello e pela arquiteta e urbanista Maria Luiza de Barros, o projeto surgiu em 2016 e já transformou locais como o Centro Esportivo Tancredo Neves, o Tancredão (na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro), o Morro do Romão e o Morro da Floresta.
Depois de dois meses de imersão na cultura local, entrevistas com comerciantes e frequentadores da região, o grupo criou três painéis que ficarão localizados próximo ao Mercado Municipal da Vila Rubim e giram em torno da máxima Nossa Vila é Tudo. Nossa Vila Tem Tudo. O grupo iniciou a pintura na semana passada.
A Vila Rubim representa para os frequentadores a diversidade. Ali é onde as festas e os rituais começam. Você encontra de tudo: especiarias, santos, alimentos, objetos, artesanato, fogos de artifício... Já para os comerciantes, a Vila Rubim é tudo, são várias gerações de famílias que passam por ali. Existem proprietários de lojas que estão lá há anos, a loja era do avô, passou para o pai e agora é do filho. É um vínculo muito grande, conta Juliana Lisboa.
Imersão
Os integrantes do projeto mergulharam na rotina da Vila Rubim para desenvolver a obra. Eles analisaram o que já existe de conteúdo visual, audiovisual e as narrativas sobre a Vila Rubim. Também buscaram dados históricos e conversaram com especialistas. Para Juliana, mais importante do que um painel cheio de cor e esteticamente bonito é que a intervenção tenha significado para a comunidade, que ela possa enxergar ali a história local.
Para isso, é preciso vivenciar o dia a dia da região. Visitamos algumas vezes e conseguimos ampliar nossa percepção sobre a Vila Rubim para criar uma obra que gere uma conexão mais verdadeira com as pessoas daquele lugar, que formam nosso principal alvo do projeto, diz.
Os artistas ficam por lá todos os dias, de segunda-feira a sábado, de 8h às 17. Serão 35 dias intensivos de trabalho. A equipe é composta pelos três fundadores do projeto e mais 11 pessoas entre fotógrafos, pesquisadores, pintores e produtores.
A previsão de encerramento é no dia 15 de setembro. Ao final do projeto acontecerá uma ocupação cultural nos espaços pintados, contando com músicas e ações culturais, além da entrega do mural.
Quando nós vamos embora, nossa arte fica ali. Então a maior prioridade é a troca com a comunidade local, finaliza Juliana.

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