Virada Cultural terá homenagem às vítimas de incêndio em São Paulo

Virada Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @spdagaroa

A Virada Cultural, maior festa do calendário municipal de São Paulo, vai mudar a localização de dois palcos e homenagear as vítimas do edifício Wilton Paes de Almeida durante os shows que serão realizados entre às 18h do próximo dia 19 e 18h do dia 20.

O secretário de Cultura André Sturm afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que os dois pontos que estariam mais próximos ao local da tragédia, no Largo do Paiçandu, terão novos endereços. O chamado Palco do Circo, que ficava em frente à Galeria do Rock, vai para a Rua Dom José Gaspar. O outro tablado, colocado quase em frente ao do Circo, vai para a esquina da São João com a Avenida Duque de Caxias. "Não haverá problemas de acessibilidade, a Avenida São João estará livre", diz Sturm.