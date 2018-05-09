Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

Virada Cultural terá homenagem às vítimas de incêndio em São Paulo

Incêndio também faz com que evento mude a localização de parte da programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:21

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:21

Virada Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @spdagaroa
A Virada Cultural, maior festa do calendário municipal de São Paulo, vai mudar a localização de dois palcos e homenagear as vítimas do edifício Wilton Paes de Almeida durante os shows que serão realizados entre às 18h do próximo dia 19 e 18h do dia 20.
O secretário de Cultura André Sturm afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que os dois pontos que estariam mais próximos ao local da tragédia, no Largo do Paiçandu, terão novos endereços. O chamado Palco do Circo, que ficava em frente à Galeria do Rock, vai para a Rua Dom José Gaspar. O outro tablado, colocado quase em frente ao do Circo, vai para a esquina da São João com a Avenida Duque de Caxias. "Não haverá problemas de acessibilidade, a Avenida São João estará livre", diz Sturm.
A reportagem conversava com o secretário sobre a fatalidade às vésperas do evento e uma homenagem às vítimas do incêndio no Wilton Paes de Almeida, que ficava no coração da festa, em frente à icônica Galeria do Rock. Algo como um silêncio dos artistas pelas pessoas afetadas e pelos dois mortos encontrados até a manhã desta terça-feira, 8. "É uma boa ideia", disse Sturm. "Vou pedir para incluírem isso ainda hoje." Ainda não está definido se cada grupo fará um minuto de silêncio antes dos shows, como cogitou o secretário na entrevista, ou se todos os artistas se mobilizariam na mesma hora para uma homenagem em bloco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados