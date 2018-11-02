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Viola Davis é produtora de documentário sobre massacre de Charleston

O massacre aconteceu em junho de 2015. O supremacista branco Dylann Roof entrou em uma igreja na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, e matou nove pessoas negras

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 20:00
Viola Davis Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Viola Davis e o jogador de basquete Stephen Curry serão produtores-executivos do documentário Emanuel, que abordará o massacre ocorrido em Charleston, nos Estados Unidos, em 17 de junho de 2015.
Na ocasião, o supremacista branco Dylann Roof entrou em uma igreja na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, e matou nove pessoas negras. Ele foi considerado culpado de todas as suas 33 acusações e condenado à morte em janeiro de 2017.
De acordo com a revista Variety, Viola e Curry se juntarão a Dane Smith, David Segel e Tina Segel no cargo de produtores-executivos da obra.
O documentário foi feito em parceria direta com a cidade de Charleston e com 10 famílias que foram afetadas diretamente pela tragédia, trazendo depoimentos de sobreviventes e de pessoas que perderam entes queridos no episódio.
A produção ainda está à procura de uma distribuidora para o filme, o que seria uma das principais razões em contar com Viola e Curry no documentário, que estreou no Bentonville Film Festival em maio deste ano.
O diretor Brian Ivie afirmou à revista: "Eu não poderia ter pedido por parceiros melhores do que Stephen, Viola e suas equipes para representar essa história, e, mais importante, estas famílias e sua forte fé, para o mundo. Estamos além de gratos".

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