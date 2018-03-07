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Show

Vinicius D'Black traz seu balanço a Vila Velha

Músico carioca foi destaque da última edição do programa 'The Voice Brasil' e se apresenta no sábado (10), ao lado do grupo Blacksete

Publicado em 06 de Março de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 22:03
O músico carioca Vinicius DBlack virá a Vila Velha no próximo sábado para fazer um show em parceria com a banda capixaba Blacksete no Clube Arci. O cantor já lançou diversos singles, entre eles Sem Ar e 1 minuto. DBlack também foi finalista da sexta edição do The Voice Brasil.
Músico Vinícius DBlack Crédito: Possato Fotografia/Divulgação
O cantor mistura os estilos pop e black music, que tem uma influência tão grande na vida dele que interferiu até na criação de seu nome artístico. DBlack veio da água, da palavra Dágua, o Black, o cabelo black, a cor black (preto), a música black, por isso DBlack, afirma, em entrevista ao C2.
Inspiração
Em suas músicas ele discorre sobre relacionamentos, sentimentos, sobre amor entre um casal. Geralmente falo de relacionamentos, de amor. Ultimamente eu tenho trazido um pouco da sensualidade, entre um casal, minha inspiração para as músicas são os relacionamentos, diz. E para suas danças, ele fala que suas influências residem em diversos estilos de dança e em sua formação profissional. Eu sou formado em dança, mais especificamente dança de salão, mas eu tive a experiência de fazer jazz, sapateado, dança de rua, eu dava aulas de dança, e a minha inspiração é dessa estrada que eu trilhei antes de ser cantor, completa.
No show de sábado, o carioca se apresentará ao lado dos capixabas da banda Blacksete  e vai mostrar que o black do nome de ambos não é coincidência. Eu passei a conhecer a banda no momento que eles fizeram o convite, aí eu pesquisei e vi que eles tinham uma pegada soul, disco, de que eu gosto muito, aí eu acho que teve tudo a ver, até o nome Blacksete com DBlack, compara.
Para o futuro, DBlack tem planos de lançar novas músicas, uma, inclusive, em parceria com um dos técnicos do The Voice Brasil. Meu próximo trabalho a ser feito é o lançamento das músicas do The Voice, entre ela está 48 Horas que vai ser lançada agora. Também vou lançar uma música em parceria com o Carlinhos Brown, tudo no primeiro semestre, revela.
Show DBlack e Blacksete
Quando: Sábado (10), a partir das 22h.
Onde: Clube Arci. Praça Assis Chateubriant, Ibes, Vila Velha
Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 100 (mesa/ 4 lugares).
Informações: (27) 3229-2352.

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