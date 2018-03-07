Vinicius D'Black traz seu balanço a Vila Velha

O músico carioca Vinicius DBlack virá a Vila Velha no próximo sábado para fazer um show em parceria com a banda capixaba Blacksete no Clube Arci. O cantor já lançou diversos singles, entre eles Sem Ar e 1 minuto. DBlack também foi finalista da sexta edição do The Voice Brasil.
O cantor mistura os estilos pop e black music, que tem uma influência tão grande na vida dele que interferiu até na criação de seu nome artístico. DBlack veio da água, da palavra Dágua, o Black, o cabelo black, a cor black (preto), a música black, por isso DBlack, afirma, em entrevista ao C2.
Inspiração
Em suas músicas ele discorre sobre relacionamentos, sentimentos, sobre amor entre um casal. Geralmente falo de relacionamentos, de amor. Ultimamente eu tenho trazido um pouco da sensualidade, entre um casal, minha inspiração para as músicas são os relacionamentos, diz. E para suas danças, ele fala que suas influências residem em diversos estilos de dança e em sua formação profissional. Eu sou formado em dança, mais especificamente dança de salão, mas eu tive a experiência de fazer jazz, sapateado, dança de rua, eu dava aulas de dança, e a minha inspiração é dessa estrada que eu trilhei antes de ser cantor, completa.
No show de sábado, o carioca se apresentará ao lado dos capixabas da banda Blacksete e vai mostrar que o black do nome de ambos não é coincidência. Eu passei a conhecer a banda no momento que eles fizeram o convite, aí eu pesquisei e vi que eles tinham uma pegada soul, disco, de que eu gosto muito, aí eu acho que teve tudo a ver, até o nome Blacksete com DBlack, compara.
Para o futuro, DBlack tem planos de lançar novas músicas, uma, inclusive, em parceria com um dos técnicos do The Voice Brasil. Meu próximo trabalho a ser feito é o lançamento das músicas do The Voice, entre ela está 48 Horas que vai ser lançada agora. Também vou lançar uma música em parceria com o Carlinhos Brown, tudo no primeiro semestre, revela.
Show DBlack e Blacksete
Quando: Sábado (10), a partir das 22h.
Onde: Clube Arci. Praça Assis Chateubriant, Ibes, Vila Velha
Ingressos: R$ 25 (antecipado); R$ 100 (mesa/ 4 lugares).
Informações: (27) 3229-2352.