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CINEMA

Vingadores: Diretores abraçam ideia de que Homem-Formiga mata Thanos

Ator que interpreta vilão gravou vídeo na privada expelindo o herói

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 16:33

Publicado em 

01 abr 2019 às 16:33
O vilão Thanos (Josh Brolin) em cena de 'Vingadores: Guerra Infinita' Crédito: Divulgação
Como Thanos poderá ser derrotado? O vilão que acaba bem no fim de "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) parece indestrutível, mas os fãs dos filmes da Marvel começaram a criar teorias sobre como o Thanos pode ser morto.  
Elenco e diretores do longa "Vingadores: Ultimato", que estreia dia 25 abril, abraçaram a teoria mais divertida. A de que o Homem-Formiga (Paul Rudd) poderia reduzir de tamanho, entrar no corpo de Thanos pelo ânus e, depois, expandir para destruí-lo.
Vídeos de uma montagem da cena fictícia com os dois personagens circulam pelas redes sociais, mostrando que a estratégia é possível. 
Os irmãos Anthony e Joe Russo, diretores do filme, gostaram tanto da brincadeira que até mudaram o seu perfil no Instagram. Uma imagem mostra a intersecção das duas nádegas de Thanos, com o Homem-Formiga bem no meio.
Já o ator Josh Brolin, que interpreta Thanos, foi um pouco mais longe. Publicou um vídeo em seu perfil do Instagram simulando uma dor de barriga no banheiro, como se estivesse tentando expelir o Homem-Formiga de seu intestino. 
'Vingadores: Ultimato' começa após os Vingadores verem metade do planeta destruído, e alguns de seus parceiros sendo mortos. Os sobreviventes Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson), entre outros heróis, como o Homem-Formiga, estão obstinados a destruir o grande vilão Thanos.  

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