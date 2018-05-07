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Bateu "Star Wars"

'Vingadores' chega a US$ 1 bilhão em tempo recorde

O longa que detinha esse recorde anteriormente era o 7º episódio da série principal da franquia Star Wars, o Despertar da Força

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 12:25
Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação
A maior reunião de super-heróis da história do cinema, Vingadores: Guerra Infinita não só alcançou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, mas o fez em tempo recorde: precisou de apenas 11 dias em cartaz para faturar a cifra.
O longa que detinha esse recorde anteriormente era o 7º episódio da série principal da franquia Star Wars, o Despertar da Força, que foi lançado em 2015 e havia levado 12 dias para chegar ao bilhão.
O 19º filme do Universo Cinematográfico da Marvel, Vingadores: Guerra Infinita, reuniu quase todos os heróis da editora que já haviam sido adaptados dos quadrinhos anteriormente, como Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e Pantera Negra.
Na trama, os heróis têm de deter o conquistador interplanetário Thanos, que pretende arrebatar as seis joias do infinito para matar metade das formas de vida do universo e, em sua visão, distribuir melhor os recursos disponíveis e finitos.

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