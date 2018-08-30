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MUNDO NERD

Vila Velha recebe o Geek Day na próxima semana

Evento terá de concurso de cosplay e até uma réplica do Hulkbuster
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 20:59

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 20:59

Cena em que Tony Stark usa o Hulkbuster, em Vingadores: Era de Ultron Crédito: Divulgação/Marvel Studios
Os fãs da cultura pop e geek devem se animar. Vila Velha recebe na próxima semana um evento voltado totalmente para a galera nerd e gamer. O Geek Day promete levar ao Boulevard Shopping Vila Velha, no próximo dia 8 de setembro, diversas atrações e participação do youtuber Diogo Defante, dono do bordão "Baby baby do Biruleibe".
O evento terá concurso de cosplay, campeonado de League of Legends, vídeo games clássicos, fliperamas, computadores, stands com venda de produtos geeks, e muita música. Além disso, uma surpresa: uma réplica do Hulkbuster em tamanho real. Sim, a armadura usada por Tony Stark para combater a fúria de Hulk, em "Vingadores: Era de Ultron", estará no evento.
Os organizadores revelam que o evento é gratuito e garantem ainda sorteios de brindes de hora em hora para os participantes. Lembrando que tudo terá início às 14h, na praça de alimentação do shopping.
SERVIÇO:
Geek Day
Quando: 8 de setembro, a partir das 14 horas
Onde: Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha
Entrada gratuita

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