Vila Velha recebe o Geek Day na próxima semana

Os fãs da cultura pop e geek devem se animar. Vila Velha recebe na próxima semana um evento voltado totalmente para a galera nerd e gamer. O Geek Day promete levar ao Boulevard Shopping Vila Velha, no próximo dia 8 de setembro, diversas atrações e participação do youtuber Diogo Defante, dono do bordão "Baby baby do Biruleibe".
O evento terá concurso de cosplay, campeonado de League of Legends, vídeo games clássicos, fliperamas, computadores, stands com venda de produtos geeks, e muita música. Além disso, uma surpresa: uma réplica do Hulkbuster em tamanho real. Sim, a armadura usada por Tony Stark para combater a fúria de Hulk, em "Vingadores: Era de Ultron", estará no evento.
Os organizadores revelam que o evento é gratuito e garantem ainda sorteios de brindes de hora em hora para os participantes. Lembrando que tudo terá início às 14h, na praça de alimentação do shopping.
SERVIÇO:
Geek Day
Quando: 8 de setembro, a partir das 14 horas
Onde: Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha
Entrada gratuita