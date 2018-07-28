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ORGULHO

Vila Velha recebe a 11ª Parada do Orgulho LGBTI neste domingo

Manifestação será realizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 16:26
Parada Gay de Vila Velha de 2013 Crédito: Jadir Guimaraes/Arquivo
Vila Velha estará colorida neste domingo (29). A partir das 13h, a cidade recebe a 11ª Parada LGBTI, que ocupará a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica. O evento é o primeiro do gênero neste ano, no Espírito Santo, e contará com uma equipe que filmará um documentário sobre a importância do voto LGBT.
A concentração será em frente à faculdade Novo Milênio. A partir das 14h, a parada acontece pela via até a esquena próxima do Bando Brasil, onde será realizada a dispersão.
De acordo com o colaborador do evento, Bruno Costa, a expectativa de público é de 10 mil pessoas. Entre as atrações, estão previstos shows com os artistas Vanessa Ferr e Arthur Olimac, Djs com André Klçada, J Carlos e Saul Felício, grupos de dança com Motumbaxé e Power Ranger, além de performances artísticas e apresentações de Drag queens.
SUPORTE
"A Prefeitura está colaborando na questão da organização e da estrutura e apoiando, na medida do possível, toda e qualquer manifestação popular e cultural. Fizemos algumas tratativas importantes com os organizadores para que o evento ocorra com mais tranquilidade e segurança", afirmou secretário municipal de Esporte e Lazer (Semel), Luiz Felipe Faria de Azevedo.
Para essa edição da Parada do Orgulho LGBTI, será disponibilizado banheiros hidráulicos, contentores de lixo e após o evento uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) fará a limpeza do local do evento. O atendimento de saúde estará garantido com o serviço de duas ambulâncias para situações de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai oferecer serviços de orientação e prevenção sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A segurança será feita com agentes da Guarda Municipal.
 

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