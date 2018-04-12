Vila Velha Jazz & Blues reúne atrações locais e internacionais

O Parque da Prainha volta a ser palco do Vila Velha Jazz & Blues Festival neste ano. Em sua segunda edição, o evento reúne, de hoje a sábado (14), atrações nacionais e internacionais em shows abertos ao público e divididos em dois palcos.

A novidade para este ano, de acordo com a organização, é a presença de atrações internacionais, como Omar Coleman Band (Chicago/EUA), Indiana Nomma (hondurenha radicada no Brasil) e a nova-iorquina Alma Tomas.

Reunir artistas refinados e com uma trajetória já estabelecida é uma das marcas do festival, que preza por atrações não tão conhecidas pelo grande público, segundo a produtora Júlia Sodré.

Buscamos um cenário mais alternativo e estamos trazendo atrações inéditas. Outro diferencial desta edição é o segundo palco, que terá atrações do Estado, afirma Júlia, que também destaca a montagem de um food park, com a presença de 19 opções gastronômicas, além de mesas e cadeiras para o conforto do público.

Á BRASILEIRA

Nascida e criada em Nova York, a cantora Alma Thomas é uma das atrações do palco principal no sábado. Alma iniciou a carreira aos 7 anos de idade, em um coral americano de música erudita, e chegou a tocar violino clássico por anos. Tempos mais tarde dedicou-se a estudar jazz, gênero que já fazia parte de sua vida como música popular norte-americana.

Desenvolvi técnicas de improvisação vocal, além da minha desenvoltura no palco. Quis desenvolver a voz como instrumento, explorando a técnica, explica a americana, que se apaixonou por um brasileiro e mudou para o Rio de Janeiro há 17 anos.

Com um português impecável, a cantora conta que teve que lidar com a complexidade harmônica brasileira para ambientar-se à música local. Do Brasil, tomou para si a capacidade de desenvolver linguagens faladas, cantadas e expressadas das mais diversas formas.

A diversidade de ritmos foi um choque... essa coisa regional, dos vários tipos de samba, vários tipos de maracatu, essa complexidade. Consegui mesclar isso com o jazz, que é muito forte e que já havia me preparado antes.

Para o show em Vila Velha, Alma preparou um setlist eclético, com músicas populares, mas em formato de jazz. A artista vem ao Estado acompanhada por sua banda própria, formada há 15 anos por amigos brasileiros e um francês, responsável pela bateria.

Somos um grupo muito solto, criativo, espontâneo, totalmente integrado à cultura brasileira. Vamos apresentar releituras pela linguagem do jazz, com uma liberdade de expressão e improvisação, diz Alma, que promete interpretar clássicos americanos e também canções de renomados artistas brasileiros, como João Donato e Djavan.

PRATA DA CASA

Nascido em Guaçuí, na região Sul do Espírito Santo, o multi-instrumentista, produtor, compositor e arranjador Lucas Arruda é responsável por abrir a programação no palco principal. Ele se apresenta hoje, a partir das 20h.

Cheio de referências setentistas e com uma sólida carreira no exterior, Lucas promete apresentar um show diferente do habitual. Farei formato de trio, tocando apenas clássicos do blues, soul e rock. Não será um show autoral, e nesse formato eu toco guitarra ao invés de teclado, adianta o músico, em entrevista ao C2.

Arruda se prepara para o lançamento do novo disco, previsto ainda para este semestre. Assim como seus outros trabalhos, o álbum será lançado mundialmente pela Favorite Recordings, mas com uma pegada mais pop.

Conhecido por unir o soul a elementos tipicamente brasileiros, o músico destaca esta identidade com algo natural. Talvez o meu primeiro disco seja o mais influenciado por música brasileira. É uma tradição que já vem acontecendo desde os anos 1960, 1970. Tem muito a ver com as coisas que mais gosto de ouvir... No final das contas todos esses estilos vêm do mesmo lugar, então acaba sendo bem natural e divertido misturar, ressalta o músico, reconhecido por artistas renomados como Ed Motta.

O talentoso tecladista diz estar feliz com o convite para abrir o festival e pela oportunidade de encontrar outros músicos. É uma responsabilidade sim, mas tenho certeza que será muito divertido, garante.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, dia 12

Palco alternativo - 19h: On Rails Blues Band (ES)

Palco principal - 20h: Lucas Arruda (ES); 21h30: Indiana Nomma (Honduras)

Sexta-feira, dia 13

Palco alternativo - 19h: GrooVix (ES)

Palco principal - 20h: Igor Prado & JustGroove (SP); 21h30: Omar Coleman Band (Chicago  EUA).

Sábado, dia 14

Palco alternativo - 19h: Jazz & Bossa com Elas (ES)