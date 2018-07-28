Vila Velha ainda vive clima de festas julinas. Veja programação

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No último fim de semana de julho, Vila Velha ainda vive o clima de arraiás. Neste sábado (28), cinco festas agitam o município com muita comida típica, danças, brincadeiras e diversão. Confira a programação:

Festa Julina Jardim Colorado

Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h

Local: Rua Miosótis

Festa Julina da Comunidade

Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h

Local: Rua Elvídio Luiz Zamprogno, Santos Dumont

Festa Julina Jardim Colorado I

Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h

Local: Rua Lírio





Festa Julina da Comunidade

Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h

Local: Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, Vila Guaranhuns





Festa Julina Sagrado Coração de Jesus

Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 19h



