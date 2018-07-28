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FESTA

Vila Velha ainda vive clima de festas julinas. Veja programação

Cinco arraiás acontecem neste sábado, no município

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 16:04
Crédito: Reprodução
No último fim de semana de julho, Vila Velha ainda vive o clima de arraiás. Neste sábado (28), cinco festas agitam o município com muita comida típica, danças, brincadeiras e diversão. Confira a programação:
Festa Julina Jardim Colorado
Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h
Local: Rua Miosótis
Festa Julina da Comunidade
Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h
Local: Rua Elvídio Luiz Zamprogno, Santos Dumont
Festa Julina Jardim Colorado I
Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h
Local: Rua Lírio 
 
Festa Julina da Comunidade
Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 18h
Local: Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, Vila Guaranhuns 
 
Festa Julina Sagrado Coração de Jesus
Quando: 28 de julho (sábado), a partir das 19h 
 
Local: Rua Princesa Isabel, em Ataíde.

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