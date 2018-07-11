HIT

Vídeo: Delegacia nos Estados Unidos faz cover de música de Bruno Mars

Mais de 40 policiais de Norfolk responderam ao desafio de uma delegacia localizada no Texas

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Um departamento de polícia nos Estados Unidos fez cover de uma música do cantor Bruno Mars e viralizou nas redes sociais Crédito: Facebook/Norfolk Police Department
Uma delegacia de polícia localizada na cidade de Norfolk, em Virginia, nos Estados Unidos, respondeu a um desafio feito por outra delegacia, localizada no Texas, e fez um cover da música "Uptown Funk", do cantores Mark Ronson e Bruno Mars. Mais de 40 policiais, entre eles até mesmo membros do esquadrão antibombas, participaram da brincadeira.
O vídeo fez sucesso no Facebook, onde já passou de 29 milhões de visualizações. "Nós queríamos mostrar à comunidade que não somos robôs, nosso principal objetivo é protegê-los e servi-los", disse o policial William Pickering ao jornal The Virginian-Pilot. "Nossos interesses são muito parecidos com os da nossa comunidade", continuou.
"Estou muito feliz que as pessoas gostaram do vídeo, não temos palavras para definir nossa surpresa com o sucesso", falou o policial. Para continuar o desafio, a polícia de Norfolk desafiou os departamentos de polícia de Seattle, da Norfolk britânica, Virginia Beach e St. Louis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

