Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PROGRAMAÇÃO

Viana terá quatro shows para comemorar aniversário de 156 anos

Município também organiza uma caminhada cultural para o dia 29 deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 17:33

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 17:33

Dupla Jean e Juliano Crédito: PMV/Divulgação
No próximo dia 29 deste mês, Viana recebe show de Jean e Juliano, João Felipe e Rafael, Rogério Palassi e Trio Só Xotão para comemorar os 156 anos de emancipação política do município. O evento também conta com uma caminhada de treze quilômetros que acontece de Viana Sede até Araçatiba. No trajeto, estarão espalhados banners que contam a história da imigração e criação da cidade.
De acordo com Altair Helmer, gerente da Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo de Viana, no ano passado o evento reuniu três mil pessoas e a expectativa para 2018 é que 5 mil visitantes compareçam à festividade. "Para a caminhada, as pessoas também podem fazer uma inscrição no site da prefeitura e as 1,8 mil primeiras têm direito a retirar uma camisa personalizada. Mas não é obrigatório usá-la, diz. Segundo ele, o órgão só está pedindo aos participantes da festa que levem um quilo de alimento não perecível para que seja doado a instituições carentes.
Altair destaca que no local dos shows, depois da caminhada, em Araçatiba, também terão barraquinhas que venderão lanches e  almoço. As apresentações começam às 13h. "No local, também, é montada a 'Artesanarte', que é a Feira de Artesanato de Viana. Nossa ideia é unir a cultura da história da cidade com essa movimentação da economia local e, assim, fazer com que mais gente conheça um pouco do que nós produzimos aqui", detalha.
PROGRAMAÇÃO
Festa de Araçatiba - O Aniversário de 156 anos de Viana
Quando: 29 de julho (domingo)
PROGRAMAÇÃO
07h30 - Largada da 18ª Caminhada Ecocoultural em frente à Prefeitura de Viana (Viana Sede)
Shows em Araçatiba
13h  Rogério Palassi
16h  João Felipe & Rafael
18h  Jean & Juliano
20h  Trio Só Xotão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados