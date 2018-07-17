Viana terá quatro shows para comemorar aniversário de 156 anos

Dupla Jean e Juliano Crédito: PMV/Divulgação

No próximo dia 29 deste mês, Viana recebe show de Jean e Juliano, João Felipe e Rafael, Rogério Palassi e Trio Só Xotão para comemorar os 156 anos de emancipação política do município. O evento também conta com uma caminhada de treze quilômetros que acontece de Viana Sede até Araçatiba. No trajeto, estarão espalhados banners que contam a história da imigração e criação da cidade.

De acordo com Altair Helmer, gerente da Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo de Viana, no ano passado o evento reuniu três mil pessoas e a expectativa para 2018 é que 5 mil visitantes compareçam à festividade. "Para a caminhada, as pessoas também podem fazer uma inscrição no site da prefeitura e as 1,8 mil primeiras têm direito a retirar uma camisa personalizada. Mas não é obrigatório usá-la, diz. Segundo ele, o órgão só está pedindo aos participantes da festa que levem um quilo de alimento não perecível para que seja doado a instituições carentes.

Altair destaca que no local dos shows, depois da caminhada, em Araçatiba, também terão barraquinhas que venderão lanches e almoço. As apresentações começam às 13h. "No local, também, é montada a 'Artesanarte', que é a Feira de Artesanato de Viana. Nossa ideia é unir a cultura da história da cidade com essa movimentação da economia local e, assim, fazer com que mais gente conheça um pouco do que nós produzimos aqui", detalha.

PROGRAMAÇÃO

Festa de Araçatiba - O Aniversário de 156 anos de Viana

Quando: 29 de julho (domingo)

PROGRAMAÇÃO

07h30 - Largada da 18ª Caminhada Ecocoultural em frente à Prefeitura de Viana (Viana Sede)

Shows em Araçatiba

13h  Rogério Palassi

16h  João Felipe & Rafael

18h  Jean & Juliano