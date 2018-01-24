Viana divulga programação do carnaval 2018

O CarnaViana 2018 está chegando e será realizado nos dias 03 e 04 de fevereiro, na Praça Jerônimo Monteiro, em Viana Sede, em frente à Prefeitura. O evento promete animar os vianenses e a programação será voltada tanto para crianças quanto para adultos. É para ninguém ficar parado!
A matinê Criança Alegria fará a alegria da criançada, a partir das 15 horas, no sábado (03) e no domingo (04). Os blocos desfilarão nos dois dias, a partir das 17h30, ao som da banda de marchinha Raízes do Carnaval.
No sábado à noite, a partir das 20 horas, será a vez da Instrumentista, cantora e compositora carioca Dayse do Banjo, direto do Rio de Janeiro, e do cantor, compositor e músico capixaba Rogerinho do Cavaco.
No domingo (04), no mesmo horário, será a vez do cantor vianense Rickson Maioli agitar a galera.
Confira a programação do CarnaViana 2018:
Sábado Dia 03
15 horas Abertura
16 horas Matinê Criança Alegria
17h30 Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20 horas Dayse do Banjo (RJ)
22 horas Rogerinho do Cavaco
00 horas Encerramento
Domingo Dia 04
15 horas Abertura
16 horas Matinê Criança Alegria
17h30 Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20 horas Rickson Maioli
22 horas Encerramento