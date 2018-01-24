FOLIA

Viana divulga programação do carnaval 2018

Programação do CarnaViana será voltada para toda a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 22:57

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 22:57

Carnaval de Viana será realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro Crédito: Pixabay
O CarnaViana 2018 está chegando e será realizado nos dias 03 e 04 de fevereiro, na Praça Jerônimo Monteiro, em Viana Sede, em frente à Prefeitura. O evento promete animar os vianenses e a programação será voltada tanto para crianças quanto para adultos. É para ninguém ficar parado!
A matinê Criança Alegria fará a alegria da criançada, a partir das 15 horas, no sábado (03) e no domingo (04). Os blocos desfilarão nos dois dias, a partir das 17h30, ao som da banda de marchinha Raízes do Carnaval.
No sábado à noite, a partir das 20 horas, será a vez da Instrumentista, cantora e compositora carioca Dayse do Banjo, direto do Rio de Janeiro, e do cantor, compositor e músico capixaba Rogerinho do Cavaco.
No domingo (04), no mesmo horário, será a vez do cantor vianense Rickson Maioli agitar a galera.
Confira a programação do CarnaViana 2018:
Sábado  Dia 03
15 horas  Abertura
16 horas  Matinê Criança Alegria
17h30  Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20 horas  Dayse do Banjo (RJ)
22 horas  Rogerinho do Cavaco
00 horas  Encerramento
Domingo  Dia 04
15 horas  Abertura
16 horas  Matinê Criança Alegria
17h30  Desfile de blocos com banda de Marchinha Raízes do Carnaval
20 horas  Rickson Maioli
22 horas  Encerramento

