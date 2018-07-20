Viagens de ônibus em Vitória terão poesia nesta segunda (23)

Poesia no caminho do trabalho, da escola ou de casa. Essa é a proposta da ação "Poesia no Ônibus", que realiza uma nova ação nesta segunda-feira (23), a partir das 14h30, nos coletivos que irão do Centro de Vitória até a Enseada do Suá.
Os recitais poéticos fazem parte da programação dos 77 anos da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. A proposta é quebrar a rotina dos passageiros com poesia e música, além de estimular o hábito da leitura.
"Despertar o interesse pela literatura e proporcionar momentos de prazer e conhecimento aos passageiros durante seu trajeto", afirmou a coordenadora da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Elizete Caser.
A declamação será feita por Ryan Carvalho e a parte musical ficará por conta de Ana Santana. Entre os textos que serão recitados, estão poemas de Vinicius de Moraes e Mário Quintana. A parte musical irá reunir canções do pop brasileiro e clássicos da MPB.
"A Poesia no Ônibus é sempre inusitada, ela traz uma interação da poesia e música embaralhada num coletivo urbano, fazendo com que as pessoas parem sua maratona frenética a um ato prazeroso e que cabe no nosso dia a dia", afirmou a coordenadora da ação Poesia no Ônibus, Regiannie Rozindo.