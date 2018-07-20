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CULTURA

Viagens de ônibus em Vitória terão poesia nesta segunda (23)

Ação faz parte dos 77 anos da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 21:38
Ryan Carvalho e Ana Santana vão quebrar a rotina dos passageiros de ônibus de Vitória com declamação de poesia e música Crédito: Divulgação/PMV
Poesia no caminho do trabalho, da escola ou de casa. Essa é a proposta da ação "Poesia no Ônibus", que realiza uma nova ação nesta segunda-feira (23), a partir das 14h30, nos coletivos que irão do Centro de Vitória até a Enseada do Suá.
Os recitais poéticos fazem parte da programação dos 77 anos da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. A proposta é quebrar a rotina dos passageiros com poesia e música, além de estimular o hábito da leitura.
"Despertar o interesse pela literatura e proporcionar momentos de prazer e conhecimento aos passageiros durante seu trajeto", afirmou a coordenadora da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Elizete Caser.
A declamação será feita por Ryan Carvalho e a parte musical ficará por conta de Ana Santana. Entre os textos que serão recitados, estão poemas de Vinicius de Moraes e Mário Quintana. A parte musical irá reunir canções do pop brasileiro e clássicos da MPB.
"A Poesia no Ônibus é sempre inusitada, ela traz uma interação da poesia e música embaralhada num coletivo urbano, fazendo com que as pessoas parem sua maratona frenética a um ato prazeroso e que cabe no nosso dia a dia", afirmou a coordenadora da ação Poesia no Ônibus, Regiannie Rozindo.

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