Viagens de ônibus em Vitória terão poesia nesta segunda (23)

Ryan Carvalho e Ana Santana vão quebrar a rotina dos passageiros de ônibus de Vitória com declamação de poesia e música Crédito: Divulgação/PMV

Poesia no caminho do trabalho, da escola ou de casa. Essa é a proposta da ação "Poesia no Ônibus", que realiza uma nova ação nesta segunda-feira (23), a partir das 14h30, nos coletivos que irão do Centro de Vitória até a Enseada do Suá.

Os recitais poéticos fazem parte da programação dos 77 anos da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. A proposta é quebrar a rotina dos passageiros com poesia e música, além de estimular o hábito da leitura.

"Despertar o interesse pela literatura e proporcionar momentos de prazer e conhecimento aos passageiros durante seu trajeto", afirmou a coordenadora da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Elizete Caser.

A declamação será feita por Ryan Carvalho e a parte musical ficará por conta de Ana Santana. Entre os textos que serão recitados, estão poemas de Vinicius de Moraes e Mário Quintana. A parte musical irá reunir canções do pop brasileiro e clássicos da MPB.