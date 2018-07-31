Viagem pelas ruínas da Grécia e Turquia inspiram exposição no ES

Uma viagem pela Grécia e Turquia deu origem a uma série de obras que fazem parte da exposição Abstratos Épicos, do artista plástico Rogério Mariano, que será aberta nesta sexta-feira, dia 3, na Biblioteca Central da Ufes, em Vitória. O artista fez uma fusão de suas telas abstratas com imagens de elementos da arquitetura milenar grega, criadas a partir de fotos que capturou em viagem que realizou em outubro do ano passado pela Europa.

Essa é a segunda exposição individual em Vitória do mineiro radicado no Espírito Santo. A primeira aconteceu há três anos, na Praia do Canto. Nessa primeira exposição um amigo (Lucius Kalic) teve uma sinestesia e enxergou músicas nas minhas telas. Ele musicou seis obras minhas e depois compôs seis músicas e pediu para que eu pintasse inspirado nessas canções. Escutei incessantemente e pintei as telas. Uma delas batizei de A Embriaguez de Apolo e Dionísio, lembra.

Logo depois de sua primeira exposição em Vitória, Rogério rodou o mundo com suas obras abstratas. Passou por Helsinque, na Finlândia, Paris, na França, Miami e Nova York, nos Estados Unidos e Osaka, no Japão. Durante a estadia em Paris, onde participou com duas telas de uma exposição na feira de arte mundial no Carrousel do Louvre, foi conhecer a Grécia e Éfeso, na Turquia. Lá, se deparou com a Acrópole de Atenas, as ruínas do Teatro de Dionísio e teve o insight para fazer manipulações na sua tela já pintada inspirada na música de Lucius Kalic.

Fotografei o máximo que podia em detalhes. Trouxe para casa os retratos da viagem e, usando programas de manipulação de imagem, fundi minha tela com as fotos, diz Rogério.

Abstratos Épicos tem a curadoria de Marcelo Soares Mariano, filho do artista. É a segunda parceria das duas gerações  a primeira se deu em uma exposição no Congresso em Brasília. Marcelo também é autor dos textos de apresentação da exposição e do texto da tela A Embriaguez de Apolo e Dionísio. Entre as diversas atribuições de um curador é necessário que ele conheça também a alma do artista, e nada melhor que um filho e amigo para cumprir esta tarefa, resume Rogério.

Há um ano Rogério mergulhou no processo da exposição. Ao término, pretende rodar o mundo mais uma vez levando sua arte abstrata para outros locais, como a Itália. Recebi esta semana dois e-mails de duas galerias, uma em Milão e outra em Lisboa e as negociações estão adiantadas, entrega.

SERVIÇO

Abstratos Épicos

De Rogério Mariano

Abertura: 03 de agosto, às 18h.

Visitação: até 31 de agosto.

Local: Biblioteca Central da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.