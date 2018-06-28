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CINEMA

Vencedores do festival É Tudo Verdade vão disputar vaga no Oscar

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood selecionou o evento brasileiro como classificatório para o Oscar de documentário de longa-metragem

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:41
O documentário "O Distante Latido dos Cães", do dinamarquês Simon Lereng Wilmont, venceu o festival deste ano e está apto a concorrer ao Oscar Crédito: Divulgação
A partir de agora, por meio de uma decisão anunciada nesta quinta-feira, 28, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o festival brasileiro de documentários "É Tudo Verdade" vai servir como evento classificatório para a disputa pelo prêmio do Oscar de documentário de longa-metragem.
O festival se junta a uma lista de 27 outros eventos do gênero, como Cannes e o Festival de Berlim. A lista completa pode ser acessada no site da Academia.
Os vencedores da edição de 2018 do festival já estão aptos a concorrer a uma vaga na categoria de melhor documentário de longa-metragem do Oscar do ano que vem. São eles O Distante Latido dos Cães, do dinamarquês Simon Lereng Wilmont, e Auto de Resistência, de Natasha Neri e Lula Carvalho, filme que estreia nesta quinta no circuito comercial brasileiro.
Desde 2015, o É Tudo Verdade já classifica seus vencedores da categoria de curta-metragem para concorrer ao Oscar. Em 2018, Nome de Batismo - Alice, de Tila Chitunda, e Ressonâncias, do libanês Nicolas Khoury, se sagraram vencedores e estão aptos a concorrer ao prêmio da Academia no ano que vem.
O É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários vai abrir em setembro as inscrições para a sua edição de 2019.

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