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Vencedora do 'Bake off Argentina' perde título por omitir informações

Foi constatado que Samanta Casais teve experiências na área gastronômica no passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 09:41

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 09:41

A campeã do 'Bake Off Argentina' Samanta Casais foi desclassificada e perdeu o prêmio em dinheiro
A campeã do 'Bake Off Argentina' Samanta Casais foi desclassificada e perdeu o prêmio em dinheiro Crédito: Reprodução
O último episódio da temporada do reality show culinário Bake Off Argentina foi ao ar no domingo, 5, e contou com uma reviravolta. Dois meses após sua vitória, que já havia sido gravada, a campeã Samanta Casais perdeu o título e o prêmio em dinheiro após a produção descobrir que ela já tinha experiência profissional como confeiteira, o que não é permitido pelas regras.
Na exibição do último episódio, o anúncio da vencedora foi seguido por uma gravação recente, em que aparecem Samanta, os três jurados e Damián Pier Basile, primeiramente anunciado como vice-campeão.
Os jurados elogiaram o trabalho de Samanta e sua qualidade como confeiteira, mas informaram a ela e ao público sobre a descoberta de sua experiência profissional como confeiteira.

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"Aconteceram eventos que demonstraram sua experiência de trabalho e na televisão [com confeitaria] que eram desconhecidas para nós e ausentes no formulário de inscrição", disse o jurado Christophe Krywonis. Foi informado, então, que Samanta foi desqualificada por não ser amadora, perdendo o prêmio de 600 mil pesos argentinos (cerca de R$ 45 mil na cotação atual) e o título de "melhor confeiteira amadora da Argentina".
Segundo o site argentino Infobae, Samanta teria trabalhado em alguns restaurantes na área de gastronomia entre 2011 e 2016. A página também divulgou uma entrevista da mãe da competidora, que disse que a filha achou que o formulário de inscrição falava apenas de experiências com confeitaria, e não gastronomia como um todo, e por isso não informou nada.
"Cometi um erro, sou humana, admito. Peço desculpas e quero deixar claro que não sou confeiteira profissional, não estudei confeitaria ou trabalhei nisso, meu conhecimento com a cozinha foi limitado e veio de uma empresa pequena e familiar", justificou Samanta. Basile, então, recebeu o título e comentou que ficou feliz com a vitória, apesar da "situação inesperada".

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