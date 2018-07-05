Velho guerreiro: CD resiste ao tempo e à tecnologia do streaming

Em outubro de 1982 chegava às lojas o primeiro compact disc, o famoso CD 52nd Street, de Billy Joel, invadiu as prateleiras dos EUA. Logo, muitas casas ganharam um CD player e o discman virou febre entre os jovens. Os CDs dominaram a década de 1990 no Brasil, mas viraram item quase obsoleto nos dias de hoje.
Se no auge, como em 2001, foram produzidos 800 milhões de CDs em todo o mundo, em 2017, segundo a Entertainment Weekly o número não passou de 89 milhões.
Mesmo com o disquinho em desuso, os fãs do formato fazem questão de comprar, escutar e colecionar CDs, é o caso do empresário Oldair Lana Christ. Apaixonado por música, ele está à frente uma banca em Jardim da Penha que vende e compra CDs usados. No estoque, mais de 4 mil discos, mas Oldair também possui uma coleção pessoal com mais de 3 mil unidades.
Sempre gostei de CD e vinil. Recentemente comprei umas coisas novas como o CD dos Novos Baianos e um da banda Metrô.
Na banca de Oldair, o perfil do cliente é variado, passando por jovens que estão começando suas coleções e até por clientes que já possuem o costume de ouvir música à moda antiga. Entre os gêneros mais consumidos, o rock. O internacional, rock progressivo, heavy metal, punk....
Clientela não falts; todo dia Oldair vende pelo menos um disco. A maioria dos meus clientes gosta de escutar os CDs no carro.
Concorrência
Com a evolução da tecnologia, serviços como Deezer e Spotify crescem em disparada e as lojas físicas para venda de CDs são cada vez mais raras. Até na hora da compra, é a internet a maior fonte de busca.
É o que faz o advogado Lucas Macedo Hemerly. Fã de música pop, tem em sua coleção nomes como Lady Gaga, Britney Spears e Katy Perry. Só de Beyoncè, possui três versões diferentes do álbum I Am... Sasha Fierce, já que cada um contém faixas diferentes.
Desde criança eu gosto de CDs. Era o meu presente preferido de aniversário. Mas gosto de comprar em promoções. Compro em sites estrangeiros e participo de um grupo no Facebook em que avisam sobre promoções de CDs e DVDs, diz Lucas.
O pop internacional possui fãs fiéis, como Lucas e o estudante Jackson Silva, que gosta de versões exclusivas. Suas últimas aquisições foram os CDs da cantora Lord e da banda Paramore. Acho que comprar o CD é uma relação entre o fã e o artista. E é um costume da minha família.
Se o CD vai seguir o caminho do vinil e ter um retorno triunfante, não se sabe. Otimista, Oldair acredita que as pessoas vão continuar comprando, principalmente as edições marcantes das carreiras de seus artistas favoritos. Se mesmo com todas as dificuldades, o vinil voltou, acho que pode acontecer com o CD também.