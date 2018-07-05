Velho guerreiro: CD resiste ao tempo e à tecnologia do streaming

Fã de música pop, o advogado Lucas Macedo Hemerly compra e coleciona CDs Crédito: Bernardo Coutinho

Em outubro de 1982 chegava às lojas o primeiro compact disc, o famoso CD  52nd Street, de Billy Joel, invadiu as prateleiras dos EUA. Logo, muitas casas ganharam um CD player e o discman virou febre entre os jovens. Os CDs dominaram a década de 1990 no Brasil, mas viraram item quase obsoleto nos dias de hoje.

Se no auge, como em 2001, foram produzidos 800 milhões de CDs em todo o mundo, em 2017, segundo a Entertainment Weekly o número não passou de 89 milhões.

Mesmo com o disquinho em desuso, os fãs do formato fazem questão de comprar, escutar e colecionar CDs, é o caso do empresário Oldair Lana Christ. Apaixonado por música, ele está à frente uma banca em Jardim da Penha que vende e compra CDs usados. No estoque, mais de 4 mil discos, mas Oldair também possui uma coleção pessoal com mais de 3 mil unidades.

Sempre gostei de CD e vinil. Recentemente comprei umas coisas novas como o CD dos Novos Baianos e um da banda Metrô.

Na banca de Oldair, o perfil do cliente é variado, passando por jovens que estão começando suas coleções e até por clientes que já possuem o costume de ouvir música à moda antiga. Entre os gêneros mais consumidos, o rock. O internacional, rock progressivo, heavy metal, punk....

Clientela não falts; todo dia Oldair vende pelo menos um disco.  A maioria dos meus clientes gosta de escutar os CDs no carro.

O empresário Oldair com sua coleção de 3 mil CDs Crédito: Fernando Madeira

Concorrência

Com a evolução da tecnologia, serviços como Deezer e Spotify crescem em disparada e as lojas físicas para venda de CDs são cada vez mais raras. Até na hora da compra, é a internet a maior fonte de busca.

É o que faz o advogado Lucas Macedo Hemerly. Fã de música pop, tem em sua coleção nomes como Lady Gaga, Britney Spears e Katy Perry. Só de Beyoncè, possui três versões diferentes do álbum I Am... Sasha Fierce, já que cada um contém faixas diferentes.

Desde criança eu gosto de CDs. Era o meu presente preferido de aniversário. Mas gosto de comprar em promoções. Compro em sites estrangeiros e participo de um grupo no Facebook em que avisam sobre promoções de CDs e DVDs, diz Lucas.

O pop internacional possui fãs fiéis, como Lucas e o estudante Jackson Silva, que gosta de versões exclusivas. Suas últimas aquisições foram os CDs da cantora Lord e da banda Paramore. Acho que comprar o CD é uma relação entre o fã e o artista. E é um costume da minha família.