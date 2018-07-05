Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
música

Velho guerreiro: CD resiste ao tempo e à tecnologia do streaming

O compact disc ainda possui uma leva fiel de consumidores que não abrem mão do formato. Quem são essa pessoas que continuam comprando?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 14:52

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 14:52

Fã de música pop, o advogado Lucas Macedo Hemerly compra e coleciona CDs Crédito: Bernardo Coutinho
Em outubro de 1982 chegava às lojas o primeiro compact disc, o famoso CD  52nd Street, de Billy Joel, invadiu as prateleiras dos EUA. Logo, muitas casas ganharam um CD player e o discman virou febre entre os jovens. Os CDs dominaram a década de 1990 no Brasil, mas viraram item quase obsoleto nos dias de hoje.
Se no auge, como em 2001, foram produzidos 800 milhões de CDs em todo o mundo, em 2017, segundo a Entertainment Weekly o número não passou de 89 milhões.
Mesmo com o disquinho em desuso, os fãs do formato fazem questão de comprar, escutar e colecionar CDs, é o caso do empresário Oldair Lana Christ. Apaixonado por música, ele está à frente uma banca em Jardim da Penha que vende e compra CDs usados. No estoque, mais de 4 mil discos, mas Oldair também possui uma coleção pessoal com mais de 3 mil unidades.
Sempre gostei de CD e vinil. Recentemente comprei umas coisas novas como o CD dos Novos Baianos e um da banda Metrô.
Na banca de Oldair, o perfil do cliente é variado, passando por jovens que estão começando suas coleções e até por clientes que já possuem o costume de ouvir música à moda antiga. Entre os gêneros mais consumidos, o rock. O internacional, rock progressivo, heavy metal, punk....
Clientela não falts; todo dia Oldair vende pelo menos um disco.  A maioria dos meus clientes gosta de escutar os CDs no carro.
O empresário Oldair com sua coleção de 3 mil CDs Crédito: Fernando Madeira
Concorrência
Com a evolução da tecnologia, serviços como Deezer e Spotify crescem em disparada e as lojas físicas para venda de CDs são cada vez mais raras. Até na hora da compra, é a internet a maior fonte de busca.
É o que faz o advogado Lucas Macedo Hemerly. Fã de música pop, tem em sua coleção nomes como Lady Gaga, Britney Spears e Katy Perry. Só de Beyoncè, possui três versões diferentes do álbum I Am... Sasha Fierce, já que cada um contém faixas diferentes.
Desde criança eu gosto de CDs. Era o meu presente preferido de aniversário. Mas gosto de comprar em promoções. Compro em sites estrangeiros e participo de um grupo no Facebook em que avisam sobre promoções de CDs e DVDs, diz Lucas.
O pop internacional possui fãs fiéis, como Lucas e o estudante Jackson Silva, que gosta de versões exclusivas. Suas últimas aquisições foram os CDs da cantora Lord e da banda Paramore. Acho que comprar o CD é uma relação entre o fã e o artista. E é um costume da minha família.
Se o CD vai seguir o caminho do vinil e ter um retorno triunfante, não se sabe. Otimista, Oldair acredita que as pessoas vão continuar comprando, principalmente as edições marcantes das carreiras de seus artistas favoritos. Se mesmo com todas as dificuldades, o vinil voltou, acho que pode acontecer com o CD também.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados