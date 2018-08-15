Veja quem são os participantes do 7º 'Super Chef Celebridades'

Os participantes da sétima edição do Super Chef Celebridades, reality inserido no Mais Você e apresentado por Ana Maria Braga, em que personalidades colocam seus dotes culinários em disputa, foram divulgados nesta terça-feira, 14.
O quadro estreia na próxima segunda-feira, 20, e contará com a presença de Rainer Cadete, Maria Joana, Daiane dos Santos, Rafael Zulu, Raul Gazolla, Carla Diaz, Françoise Forton e Rafael Cortez.
Ao todo, os participantes devem passar por 17 workshops ministrados por chefs de cozinha durante a disputa pelo prêmio de R$ 50 mil.
CARLA DIAZ
DAIANE DOS SANTOS
Françoise Forton
MARIA JOANA
RAFAEL CORTEZ
RAFAEL ZULU
RAINER CADETE
RAUL GAZOLLA