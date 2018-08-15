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Veja quem são os participantes do 7º 'Super Chef Celebridades'

Quadro do 'Mais Você' é apresentado por Ana Maria Braga e contará com nomes como Rafael Cortez e Daiane dos Santos

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 16:35
Todos os participantes da nova edição do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
Os participantes da sétima edição do Super Chef Celebridades, reality inserido no Mais Você e apresentado por Ana Maria Braga, em que personalidades colocam seus dotes culinários em disputa, foram divulgados nesta terça-feira, 14.
O quadro estreia na próxima segunda-feira, 20, e contará com a presença de Rainer Cadete, Maria Joana, Daiane dos Santos, Rafael Zulu, Raul Gazolla, Carla Diaz, Françoise Forton e Rafael Cortez.
Ao todo, os participantes devem passar por 17 workshops ministrados por chefs de cozinha durante a disputa pelo prêmio de R$ 50 mil.
CARLA DIAZ
Carla Diaz é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
DAIANE DOS SANTOS
Daiane dos Santos é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
Françoise Forton
Françoise Forton é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
MARIA JOANA
Maria Joana é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
RAFAEL CORTEZ
Rafael Cortez é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
RAFAEL ZULU
Rafael Zulu é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
RAINER CADETE
Rainer Cadete é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow
RAUL GAZOLLA
Raul Gazolla é participante do 'Super Chef Celebridades' Crédito: Artur Meninea/Gshow

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