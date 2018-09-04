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CINEMA

Veja fotos da primeira noite do Festival de Cinema de Vitória

Noite teve apresentação de Rita Cadillac e Zéu Britto, além da homenagem ao capixaba Claudio Tovar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 18:44

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 18:44

Festival de Cinema de Vitória: Zéu Britto e Rita Cadillac foram os apresentadores da primeira noite Crédito: Sergio Cardoso/FCV
A população encheu o Teatro Carlos Gomes na noite desta segunda-feira (3) para contemplar o início da 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Quem marcou presença na abertura da semana cinematográfica na Capital foram a atriz, cantora e dançarina Rita Cadillac e o ator, músico e poeta Zéu Britto.
Rita e Zéu foram os apresentadores da noite e deram um show de simpatia no palco. Antes da sessão de filmes começar, a emoção tomou conta do Teatro com a homenagem ao artista capixaba Claudio Tovar, que recebeu o troféu de homenageado das mãos da mulher, a atriz Lucinha Lins.
Lucinha Lins entrega o troféu de homenagem ao marido Claudio Tovar Crédito: Sergio Cardoso/FCV
Tovar esteve recentemente no ar pela TV Globo em "Êta Mundo Bom", além de ter integrado o elenco de "O Mecanismo", série da Netflix.
E as atrações da noite não pararam por aí. Após a exibição dos curtas da 7ª Mostra Foco Capixaba e do longa Pastor Cláudio, o público saiu do teatro direto para o lounge do Festival, anexo ao prédio histórico, que contou com show da dupla Chico Chico e João Mantuano, que apresentaram um repertorio eclético e lotaram o espaço. Chico Chico é filho da cantora Cássia Eller.
Show do Chico Chico e João Mantuano no lounge do festival Crédito: Sergio Cardoso/FCV
Noite de terça
A noite desta terça-feira (4), dia 04, garante mais agito, filmes e música no lounge. Juan Alba será o apresentador da noite ao lado da jornalista capixaba Renata Rasseli. Em recente trabalho, Juan viveu o personagem Amadeu na novela "Velho Chico". Em 2017, atuou em "Tempo de Amar" e "O Outro Lado do Paraíso". Também tem realizado trabalhos em teatro e cinema.
E depois das sessões de curtas e do longa, o agito musical no lounge vai ficar por conta de Rita Cadillac e Ursula Pussynail.

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