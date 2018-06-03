Veja as fotos do último dia do Festival Santa Jazz

Este sábado (02) foi a última noite do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, na região Serrana do Estado. O encerramento contou com a participação de Arthur Maia, Delicatessen Jazz e Adriano Grinemberg.
Confira as fotos do evento:
Publicado em 03 de Junho de 2018 às 19:14
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