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Música

Veja as fotos do último dia do Festival Santa Jazz

O evento aconteceu em Santa Teresa, na região Serrana do Estado

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 19:14
Este sábado (02) foi a última noite do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, na região Serrana do Estado. O encerramento contou com a participação de Arthur Maia, Delicatessen Jazz e Adriano Grinemberg.
Confira as fotos do evento:

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