Vance Joy se apresenta no Brasil em outubro

Vance Joy durante sua apresentação no festival Lollapalooza 2017 Crédito: Twitter | @vancejoy

Vance Joy fará dois shows no País. As apresentações serão realizadas no dia 5 de outubro em São Paulo, na Áudio, e no dia seguinte, 6, no Rio de Janeiro, no Circo Voador. O australiano está prestes a lançar seu segundo álbum de estúdio, Nation of Two. O disco chegará às lojas nesta sexta-feira (23). Vance Joy foi uma das atrações do Lollapalooza do ano passado.

O show de São Paulo terá comercialização pelo site www.eventin.com.br. Já houve, no entanto, pré-venda de ingressos desde 19 de fevereiro para membros do fã-clube. Assinantes do Spotify também têm direito a adquirir as entradas na pré-venda, que começou às 10h desta quarta, 21. O público em geral poderá comprar os ingressos às 11h desta sexta-feira, 23.