Vagão Cultural: Trem recebe exposição e oficinas de iniciação artística

Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) Crédito: Agência Vale/Divulgação

Quem estiver a bordo do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas nesta quinta (29) e sexta-feira (30), terá a oportunidade de participar de diversas atividades no Vagão Cultural. O espaço receberá a exposição 20 anos do Museu Vale, com fotos e peças do acervo do Museu, intervenções teatrais e oficinas de iniciação artística.

A ação será realizada nesta quinta no trecho Cariacica/Belo Horizonte e na sexta no trecho Belo Horizonte/Cariacica.

Em 2018, o Museu Vale, em Vila Velha (ES), completa 20 anos. Entre as ações de comemoração está a mostra 20/20, com 75 trabalhos de 20 artistas.

Os artistas, nascidos ou residentes no Espírito Santo, foram selecionados pelos curadores Ronaldo Barbosa, diretor do Museu desde a sua inauguração, e Neuza Mendes, curadora institucional e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte.

A proposta é favorecer uma discussão que permeia e dialoga entre artes visuais, literatura, tradição, diáspora, territorialidade, arquitetura, urbanismo, afetos, história da arte e ecologia. Características marcantes na trajetória do Museu, que se consolidou como aparelho cultural no Espírito Santo ao longo de duas décadas e um dos mais importantes espaços de valorização da arte contemporânea do país.

Exposição





A 20/20 traz trabalhos inéditos em múltiplas técnicas: instalações, fotografias, bordados, gravuras, grafite, pinturas e desenhos.



