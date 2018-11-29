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ARTES

Vagão Cultural: Trem recebe exposição e oficinas de iniciação artística

Passageiros do trem na Estrada de Ferro Vitória a Minas poderão conferir parte do acervo do Museu Vale

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 19:48
Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) Crédito: Agência Vale/Divulgação
Quem estiver a bordo do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas nesta quinta (29) e sexta-feira (30), terá a oportunidade de participar de diversas atividades no Vagão Cultural. O espaço receberá a exposição 20 anos do Museu Vale, com fotos e peças do acervo do Museu, intervenções teatrais e oficinas de iniciação artística.
A ação será realizada nesta quinta no trecho Cariacica/Belo Horizonte e na sexta no trecho Belo Horizonte/Cariacica. 
Em 2018, o Museu Vale, em Vila Velha (ES), completa 20 anos. Entre as ações de comemoração está a mostra 20/20, com 75 trabalhos de 20 artistas.
Os artistas, nascidos ou residentes no Espírito Santo, foram selecionados pelos curadores Ronaldo Barbosa, diretor do Museu desde a sua inauguração, e Neuza Mendes, curadora institucional e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte.
A proposta é favorecer uma discussão que permeia e dialoga entre artes visuais, literatura, tradição, diáspora, territorialidade, arquitetura, urbanismo, afetos, história da arte e ecologia. Características marcantes na trajetória do Museu, que se consolidou como aparelho cultural no Espírito Santo ao longo de duas décadas e um dos mais importantes espaços de valorização da arte contemporânea do país.
Exposição
 
A 20/20 traz trabalhos inéditos em múltiplas técnicas: instalações, fotografias, bordados, gravuras, grafite, pinturas e desenhos.
 
"A escolha privilegiou a potência, processos e os contextos criativos de obras de 20 artistas que compartilham inquietudes conceituais e estéticas", afirma Neuza Mendes. "As experiências artísticas das obras selecionadas propõem uma temporalidade expandida, procurando estabelecer um diálogo do momento contemporâneo, abrindo portas para que se levantem possibilidades inéditas e cambiáveis, em suas complexas e sofisticadas interligações", completa Ronaldo Barbosa.

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