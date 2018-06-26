Universo cinematográfico da Marvel deve ter personagens LGBT em breve

Os Vingadores é um filme de super-herói estadunidense de 2012, baseado na equipe homônima da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios Crédito: Marvel/Divulgação

O produtor do universo cinematográfico da Marvel, Kevin Feige, disse em entrevista ao site The Playlist que em breve veremos personagens LGBT nos filmes do estúdio. Perguntado diretamente sobre o assunto, Feige disse que em breve veremos personagens já conhecidos e também inéditos revelando sua sexualidade.

Sim, disse o produtor quando perguntado se o estúdio está planejando mostrar personagens LGBT nos filmes da Marvel. Tanto personagens que vocês já viram quanto personagens que ainda não apareceram, completou a resposta, sem dar maiores detalhes sobre o tema.