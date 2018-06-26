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Sexualidade

Universo cinematográfico da Marvel deve ter personagens LGBT em breve

Declaração foi feita por Kevin Feige, produtor responsável pelas produções do estúdio

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 14:27
Os Vingadores é um filme de super-herói estadunidense de 2012, baseado na equipe homônima da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios Crédito: Marvel/Divulgação
O produtor do universo cinematográfico da Marvel, Kevin Feige, disse em entrevista ao site The Playlist que em breve veremos personagens LGBT nos filmes do estúdio. Perguntado diretamente sobre o assunto, Feige disse que em breve veremos personagens já conhecidos e também inéditos revelando sua sexualidade.
Sim, disse o produtor quando perguntado se o estúdio está planejando mostrar personagens LGBT nos filmes da Marvel. Tanto personagens que vocês já viram quanto personagens que ainda não apareceram, completou a resposta, sem dar maiores detalhes sobre o tema.
Os fãs dos filmes da Marvel já especulam há algum tempo sobre a presença de personagens LGBT. Taika Waititi, diretor do filme Thor: Ragnarok, disse em 2017 que a personagem Valquíria, interpretada por Tessa Thompson, teria uma cena em que ela se revelaria bissexual, mas que acabou sendo cortada na edição do filme.

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