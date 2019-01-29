Uma década cafona, mas cheia de transformações

Hoje, olhando para trás, a década de 1990 parece ter sido repleta de bizarrices. Mas, assim como a pochete, os anos 90 estão de volta. E se você duvida basta sintonizar em “Verão 90”, novela que estreia hoje no horário das 19h, na TV Gazeta.
Nos cinemas, os lançamentos foram grandiosos: “Jurassic Park” elevou o nível técnico no cinema e “Titanic” estou recordes de bilheteria. Mais pro fim da década, “Matrix” novamente revolucionou a sétima arte.
Por aqui, a chegada da MTV impulsionou a paixão dos jovens pela música. Enquanto o axé estava em ascensão, uma banda de Guarulhos virava febre nos: os Mamonas Assassinas.
Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Sérgio Reoli, Samuel Reis de Oliveira, os Mamonas, tiveram um sucesso meteórico de cerca de sete meses. Um acidente aéreo que causou a morte de todos eles em março de 1996.
Última década antes do boom da internet, os anos 90 também viram o punk “explodir” com camisa de xadrez de flanela e estética grunge, tudo motivado por “Nevermind”, do Nirvana, lançado em 1991.
Ao mesmo tempo que as guitarras do Nirvana e, posteriormente de Green Day e Offspring, exaltavam rebeldia, a música pop ganhava novos ícones: as Spice Girls e os Backstreet Boys deixaram adolescentes enlouquecidos.
Uma onda baiana levou axé para todo o Brasil. É o Tchan, Terra Samba, Cheiro de Amor e Banda Eva (ainda com Ivete) começaram a arrastar foliões por todo o país em suas micaretas.
Na nossa TV, uma árdua missão: substituir o “Xou da Xuxa” nas manhãs. A tarefa caiu no colo do anárquico “TV Colosso”, comandado por uma turma que tinha Laerte, Angeli, Fernando Gonsales etc.. O programa caiu no gosto da criançada com personagens como Priscila e Roberval, o ladrão de chocolate.
Para o público jovem, a série “Barrados no Baile” foi exibida a partir de janeiro de 1992 pela Globo. Na TV Cultura foi uma série nacional que chamou a atenção desse público: “Confissões de Adolescentes” recebeu até uma indicação ao Emmy Internacional de melhor programa infantojuvenil em 1995.
Ficou com saudade? Confira a nossa lista de tudo o que bombou na cultura pop noventista e relembre uma década que começou analógica e terminou como parte da revolução da internet.
Música
Nirvana
“Nevermind” foi lançado em 1991 e mudou a história da música.
Mamonas Assassinas
Nos sete meses de estrelato, a banda colecionou hits como “Vira-Vira”, “Robocop Gay” e “Pelados em Santos”.
É o Tchan
Quase todo mundo aprendeu a dançar na “Na Boquinha da Garrafa” e “Segura o Tchan” com Jacaré, Carla Perez, Débora Brasil.
New Kids On The Block
Logo em 1990 foi lançado o álbum “Step By Step” e a música que dá título virou febre
Backstreet Boys & Spice Girls
A boy band americana deu origem a uma febre. Já as meninas inglesas mostraram que o girl power tinha chegado para ficar.
Cinema
“Jurassic Park”
Em 1993, crianças, jovens e adultos encheram o cinema para assistir ao filme dirigido por Steven Spielberg.
“Titanic”
Jack e Rose fizeram muitas pessoas chorarem com o drama e as longas filas nos cinemas.
“Pulp Fiction”
O segundo filme de Quentin Tarantino mostrou que o diretor tinha seu espaço entre os grandes.
“Matrix”
Em 1999, misturando filosofia, artes marciais e cultura cyberpunk, “Matrix” revolucionou o cinema.
TV
“Barrados no Baile”
O “enlatado americano” sobre jovens de Beverly Hills era adorado por aqui.
“TV Colosso”
Uma emissora de TV comandada por cachorros. Uma ideia doida que deu certo.
“Um Maluco no Pedaço”
O jovem Will Smith nascia para o estrelado em série ainda hoje cultuada.