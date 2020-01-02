'Um Lugar Silencioso - Parte II' mostra sobrevivência após apocalipse

Crédito: Reprodução/YouTube Ingresso.com

Com estreia nacional prevista para dia 19 de março, Um Lugar Silencioso - Parte II teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta, 1º. A primeira parte da saga, lançada em 2018, arrecadou US$ 340 milhões em todo o mundo.

O trailer mostra Evelyn Abbott (Emily Blunt) e sua família tentando sobreviver aos monstros que invadiram o mundo e, por meio de sons, descobrem onde estão os humanos que se tornam suas vítimas.