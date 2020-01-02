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'Um Lugar Silencioso - Parte II' mostra sobrevivência após apocalipse

'Um Lugar Silencioso - Parte II' teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:39

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:39

  Crédito: Reprodução/YouTube Ingresso.com
Com estreia nacional prevista para dia 19 de março, Um Lugar Silencioso - Parte II teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta, 1º. A primeira parte da saga, lançada em 2018, arrecadou US$ 340 milhões em todo o mundo.
O trailer mostra Evelyn Abbott (Emily Blunt) e sua família tentando sobreviver aos monstros que invadiram o mundo e, por meio de sons, descobrem onde estão os humanos que se tornam suas vítimas.
Atores como Cillian Murphy (A Origem) e Djimon Hounsou (Diamante de Sangue) estão no elenco da sequência dirigida e roteirizada por John Krasinski, o mesmo do filme original.

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