Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programação

Últimos dias para conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins

Visitantes têm até a segunda-feira (6) para curtir a decoração e patinar no gelo

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 18:45
O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins Crédito: Prefeitura de Domingos Martins
Estamos no verão e as festividades de fim de ano já passaram. Mas ainda dá tempo de conferir os enfeites e atrações do Brilho de Natal de Domingos Martins, na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. Inaugurado no dia 29 de novembro, o espaço natalino, com direito a pista de gelo e Vila do Papai Noel, fica até o próxima segunda-feira (9) aberto à população.
Uma programação também está garantida para encerrar o sucesso do Brilho de Natal, que já contou com mais de 150 mil turistas na edição 2019. Como manda a tradição, uma Folia de Reis será realizada com grupos do gênero de localidades como Pedra Azul, Conceiçao do Castelo, Anchieta e Alfredo Chaves. Quem encerra a noite é o Padre Helcio Grespan.
Vale lembrar que, para usar a pista de patinação, o visitante irá desembolsar entre R$ 25 e R$ 70 - dependendo do tempo de uso.

Veja Também

Escolas de samba intensificam ensaios para o Carnaval de Vitória 2020

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2020

Coluna Ziriguidum mostra os bastidores do Carnaval de Vitória

BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS

  • Quando: até segunda-feira (6)
  • Onde: Praça Arthur Gerhardt - Av. Presidente Vargas, 773 - Centro, Domingos Martins
  • PROGRAMAÇÃO
  • 06 de janeiro  Segunda-feira
  • 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo
  • e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta
  • 21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor
  • FUNCIONAMENTO E ENTRADA
  • Sexta e sábado: de 10h a 00h
  • Domingo: de 10h as 22h
  • Segunda: das 16h às 22h
  • Entrada da Vila do Papai Noel: Gratuita
  • Preços da pista de gelo:
  • R$ 25,00 - 20 min
  • R$ 30,00 - 25 min
  • R$ 35,00 - 30 min
  • R$ 70,00 - 60 min
  • Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25,00 - 10 min
  • Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados