Últimos dias para conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins

O tradicional Brilho de Natal começa no dia 29 deste mês em Domingos Martins Crédito: Prefeitura de Domingos Martins

Estamos no verão e as festividades de fim de ano já passaram. Mas ainda dá tempo de conferir os enfeites e atrações do Brilho de Natal de Domingos Martins, na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. Inaugurado no dia 29 de novembro, o espaço natalino, com direito a pista de gelo e Vila do Papai Noel, fica até o próxima segunda-feira (9) aberto à população.

Uma programação também está garantida para encerrar o sucesso do Brilho de Natal, que já contou com mais de 150 mil turistas na edição 2019. Como manda a tradição, uma Folia de Reis será realizada com grupos do gênero de localidades como Pedra Azul, Conceiçao do Castelo, Anchieta e Alfredo Chaves. Quem encerra a noite é o Padre Helcio Grespan.

Vale lembrar que, para usar a pista de patinação, o visitante irá desembolsar entre R$ 25 e R$ 70 - dependendo do tempo de uso.

BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS

Quando : até segunda-feira (6)

: até segunda-feira (6) Onde: Praça Arthur Gerhardt - Av. Presidente Vargas, 773 - Centro, Domingos Martins

PROGRAMAÇÃO



06 de janeiro  Segunda-feira

19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo

Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta

21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor