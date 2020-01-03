Últimos dias para conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins

Estamos no verão e as festividades de fim de ano já passaram. Mas ainda dá tempo de conferir os enfeites e atrações do Brilho de Natal de Domingos Martins, na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. Inaugurado no dia 29 de novembro, o espaço natalino, com direito a pista de gelo e Vila do Papai Noel, fica até o próxima segunda-feira (9) aberto à população.
Uma programação também está garantida para encerrar o sucesso do Brilho de Natal, que já contou com mais de 150 mil turistas na edição 2019. Como manda a tradição, uma Folia de Reis será realizada com grupos do gênero de localidades como Pedra Azul, Conceiçao do Castelo, Anchieta e Alfredo Chaves. Quem encerra a noite é o Padre Helcio Grespan.
Vale lembrar que, para usar a pista de patinação, o visitante irá desembolsar entre R$ 25 e R$ 70 - dependendo do tempo de uso.
BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS
- Quando: até segunda-feira (6)
- Onde: Praça Arthur Gerhardt - Av. Presidente Vargas, 773 - Centro, Domingos Martins
- PROGRAMAÇÃO
- 06 de janeiro Segunda-feira
- 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo
- e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves Anchieta
- 21h: Show com Padre Helcio Grespan Cantai Louvores ao Senhor
- FUNCIONAMENTO E ENTRADA
- Sexta e sábado: de 10h a 00h
- Domingo: de 10h as 22h
- Segunda: das 16h às 22h
- Entrada da Vila do Papai Noel: Gratuita
- Preços da pista de gelo:
- R$ 25,00 - 20 min
- R$ 30,00 - 25 min
- R$ 35,00 - 30 min
- R$ 70,00 - 60 min
- Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25,00 - 10 min
- Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.